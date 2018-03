Napoli | tegola Sarri | Hamsik verso il forfait contro la Roma

calcioweb.eu

(Di venerdì 2 marzo 2018) Si avvicina una giornata fondamentale valida per il campionato di Serie A, in particolar modo il big match metterà di fronte. La squadra di Maurizioha intenzione di provare a scappare, la Juventus è chiamata da una difficile trasfertala Lazio di Simone Inzaghi ma nelle ultime ore non sono di certo arrivate buone notizie per gli azzurri. Si va sempre di piùildi, decisivo nelle ultime partite del, il calciatore non si è allenato per l’influenza ed a questo sembra improbabile un suo recupero per la partitai giallorossi. Un’assenza pesantissima per, al suo posto dovrebbe giocare Zielinski. LEGGI ANCHE –>schiacciasassi, la rivelazione clamorosa: “17 volte ci hanno chiesto di non giocare il recupero” L'articoloillasembra essere ...