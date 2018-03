Napoli-Roma | Sarri con il dubbio Hamsik | ma rispunta Milik

ROMA - DI FRANCESCO / "Contro il Napoli non possiamo permetterci cali" : ROMA, Di FRANCESCO: il tecnico giallorosso sottolinea che ci sono dubbi sulla possibilità di vedere in campo Radja Nainggolan. Strizza poi l'occhio a Mario Balotelli pronto a liberarsi.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:32:00 GMT)

Napoli - tegola Sarri : Hamsik verso il forfait contro la Roma : Si avvicina una giornata fondamentale valida per il campionato di Serie A, in particolar modo il big match metterà di fronte Napoli e Roma. La squadra di Maurizio Sarri ha intenzione di provare a scappare, la Juventus è chiamata da una difficile trasferta contro la Lazio di Simone Inzaghi ma nelle ultime ore non sono di certo arrivate buone notizie per gli azzurri. Si va sempre di più verso il forfait di Hamsik, decisivo nelle ultime partite del ...

Roma - match chiave contro il Napoli : il VIDEO della partenza da Termini : Si avvicina sempre di più la 27^ giornata del campionato di Serie A, un turno che può essere considerato fondamentale per il proseguo della stagione. Un match fondamentale è quello che metterà di fronte Napoli e Roma, la squadra di Maurizio Sarri è lanciatissima verso l’obiettivo scudetto mentre quella di Di Francesco ha intenzione di chiudere il campionato nei primi quattro posti, sarebbe un risultato fondamentale per programmare al ...

Roma - Di Francesco : "Col Napoli basta cali di tensione. Balotelli? Lo volevo a Sassuolo" : I punti che la Roma deve fare per forza, la mentalità che spesso viene meno alle prime difficoltà, Balotelli da allenare, il Napoli, i confronti con i giocatori: alla vigilia della sfida contro la ...

Serie A - dove vedere Napoli-Roma in Tv e in streaming : Al San Paolo si respira aria di alta classifica: Napoli e Roma si sfidano alle 20.45 di sabato 3 marzo L'articolo Serie A, dove vedere Napoli-Roma in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Napoli-Roma : per i bookmaker azzurri favoriti : TORINO - Per determinare le quote di Napoli-Roma, uno dei tre big match della 27ª giornata di Serie A, oltre a Lazio-Juve e Milan Inter, tra le statistiche attuali e i precedenti più recenti, i ...

Serie A - Napoli Roma. Di Francesco - serve il risultato : "Nonostante la differenza di punti, abbiamo le potenzialità per poter fare bene a Napoli ma non possiamo permetterci i cali delle ultime partite perché abbiamo di fronte una squadra che veramente è in ...

Roma - Di Francesco : 'Allenerei Balotelli. Il Napoli? Abbiamo potenzialità per vincere' : 'Balotelli lo allenerei, è un giocatore con ho parlato due anni fa perché lo avrei voluto portare al Sassuolo. È un giocatore stimolante al di là delle caratteristiche e ha dei mezzi potenti. Noi ...

Biglietti Napoli-Roma (3 marzo) : come acquistare i tickets per la ventisettesima giornata di Serie A : Uno dei big match in programma nella 27a giornata di Serie A è Napoli-Roma. Una sfida che regalerà grande spettacolo, in programma nella serata di sabato 3 marzo. Il Napoli è in piena lotta Scudetto. La squadra di Maurizio Sarri sta tenendo un ritmo notevole, e comanda con 4 punti di vantaggio sulla Juventus (ma con una partita in più). Fuori dalla Coppa Italia e dall’Europa League, il campionato è l’unico obiettivo rimasto agli ...

Napoli-Roma - gran gala per 50mila persone : NAPOLI - Fatta, già fatta, come spesso succede: perché le gerarchie vengono scolpite sulla lavagna dal campo, da ciò che capita nel corso degli allenamenti, da quello che s'è verificato nel passato. E'...