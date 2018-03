Napoli | lo scudetto porta Balotelli | con SuperMario per l’assalto alla Champions League

Calcio amarcord : Pecchia rimanda la festa scudetto giallorossa - rivivi Napoli-Roma 2-2 del 2001 : Giugno 2001, la squadra di Capello potrebbe ottenere il titolo al San Paolo, ma il gol del 2-2 a 10 minuti dalla fine posticipa tutto

Napoli - Zielinski : "Vogliamo lo scudetto - vincere qui non è una cosa normale" : Napoli, Zielinski: "Vogliamo lo scudetto, vincere qui non è una cosa normale"

Napoli - Zielinski : 'Non siamo lontani dal sogno scudetto - ora 12 finali. E io vorrei essere come Hamsik' : Un apporto fondamentale in una stagione che sta vedendo il Napoli fare cose straordinarie in campionato. Tra gli uomini più in forma in casa azzurra c'è Piotr Zielinski, ritenuto da Maurizio Sarri una ...

Napoli - torna Milik : Sarri ha un’arma in più per la volata scudetto : Il Napoli punta su Milik. Squadra da sogno nell’ultima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Sarri ha dominato in trasferta contro il Cagliari ed adesso i punti di vantaggio sulla Juventus sono ben quattro, i bianconeri devono però recuperare una partita contro l’Atalanta. Continua la preparazione per il Napoli che adesso affronta una partita che può risultare decisiva per il proseguo del campionato, di fronte la Roma che ...

Totti : 'Scudetto? Meglio il Napoli che la Juve' : Roma, 27 feb. , askanews, 'Meglio il Napoli che la Juve, se non altro per cambiare una volta ogni vent'anni '. Parola di Francesco Totti che questa sera sarà premiato Laureus Sport Awards come nuovo ambasciatore. Totti ha parlato ovviamente della situazione della Roma: 'Preoccupato? No, perché credo nel mister. Gli siamo vicini in tutto e …

Scudetto - Del Piero sincero : 'Il Napoli gioca bene davvero - ma la Juventus resta favorita' : L'ex attaccante della Juventus e dell' Italia ha infatti replicato con eleganza e diplomazia al dubbio amletico che avvolge il mondo del calcio in questi giorni, senza nascondere però l'evidenza ...

Serie A Cagliari - Giulini : «Difficile opporsi al Napoli. Scudetto? Juventus in pole» : Cagliari - Tommaso Giulini , il presidente del Cagliari , ha commentato la pesante sconfitta contro il Napoli sulle frequenze di Radio Radio: "Ci si sente un po' bastonati e non si vede l'ora di ...

Serie A - il Napoli può vincere lo Scudetto? : Il primo ha vinto tutto in carriera e gioca con la sicurezza e l'esperienza di chi ne ha vissute molte di partite ad alto livello, il secondo impara e studia per diventare il numero uno al mondo. Con ...

Buffon : "Giocherò le amichevoli con l'Italia. Lo Scudetto? Il Napoli ce lo farà sudare" : Gianluigi Buffon non sa ancora se ritirarsi a fine stagione o se continuare a giocare. Il numero uno della Juventus, nel mese di novembre, aveva deciso di dire addio alla nazionale ma le parole di ...

Juve - senti Ambrosini : 'Scudetto? Il Napoli ha un calendario più difficile' : Massimo Ambrosini ha commentato dagli studi di Sky Sport la possibile incidenza delle competizioni europee sulla lotta scudetto tra Juventus e Napoli. 'I giocatori delle grandi squadre secondo me si caricano quando giocano più partite', spiega l'ex ...

Napolimania : cara Juve - Cagliari dimostra perché non meriti lo scudetto : Il Napoli è un'eccellenza da incorniciare e da mostrare in giro per il mondo: come qualsiasi altra grande espressione del nostro paese, con il merito di aver rifondato il concetto stesso di calcio ...