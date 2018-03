Nadal rinuncia a Indian Wells e Miami

Nadal rinuncia al torneo di Brisbane : : Inizio di stagione travagliato per il numero uno del mondo Rafael Nadal . Lo spagnolo è ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro e dopo il forfait ad Abu Dhabi dovrà saltare anche il torneo ...

Tennis - Rafael Nadal rinuncia al torneo di Brisbane : problemi al ginocchio - mirino sugli Autralian Open : Rafael Nadal ha comunicato il proprio forfait al torneo di Bribane che comincerà domenica, prima competizione ufficiale della stagione. Il numero 1 al mondo, che aveva già rinunciato all’esibizione di Abu Dhabi, ha ancora dei fastidi al ginocchio destro e dunque ha preferito salvaguardarsi in vista degli Australian Open in programma a metà gennaio. Il primo Slam della stagione rimane l’obiettivo del 31enne che su Twitter si è ...