MotoGp Yamaha | Rossi | «Honda | Ducati e Suzuki sono davanti»

MotoGp Yamaha - Rossi : «Dobbiamo migliorare ancora tanto» : ROMA - Tornano i problemi in casa Yamaha e Valentino Rossi è ancora alle prese con i dubbi sulla sua M1 ' Come posizione non sono messo benissimo, però potevo migliorare qualche decimo, perché in ...

MotoGp - Test Losail 2018 : analisi seconda giornata. Andrea Iannone vola con la Suzuki - Ducati e Honda lavorano sull’aerodinamica - ancora indietro la Yamaha in crisi di gomme : La seconda giornata dei Test pre-stagionali di Losail riservati alla MotoGP ha iniziato a dare conferme e spunti di discreta rilevanza per quanto riguarda scuderie e piloti. Le otto ore odierne, rovinate nella prima parte per una rapida apparizione della pioggia, hanno ribadito che Ducati e Honda sono le moto migliori dal punto di vista della velocità e del passo gara, mentre la Suzuki sta crescendo bene. Prosegue l’adattamento complicato ...

MotoGp, Valentino Rossi. In Yamaha per altri due anni: il Dottore pronto a firmare fino al 2020. Il pilota italiano dovrebbe rimanere sulle piste per altre due stagioni

LIVE MotoGp - Test Losail 2018 in DIRETTA : seconda giornata (venerdì 2 marzo). Valentino Rossi e la Yamaha cercano conferme - Andrea Dovizioso vuole restare al top : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Test di Losail della MotoGP. Si riparte dai risultati di ieri. Il miglior tempo è stato di Maverick Viñales, che è andato molto vicino a battere il record della pole di Jorge Lorenzo (2016). È stata una giornata positiva per la Yamaha, perché anche Valentino Rossi ha fatto passi avanti: c’è ancora da lavorare ma l’obiettivo di oggi è quello di confermare i progressi. ...

Diretta Test Motogp 2018: info streaming video, classifica e tempi della prima giornata di prove a Losail, circuito del Qatar dove tra poco avrà inizio il pRossimo campionato.

MotoGp - Testa Qatar - Valentino Rossi - i problemi Yamaha e il sesto tempo : 'non faccio i salti di gioia - ma rimango convinto che...' : Ha chiuso la prima giornata con lo stesso identico tempo di Rins il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, settimo. In fondo alla top ten infine Marc Marquez. Non si sbilancia troppo ...

MotoGp - Valentino Rossi confessa : “Probabilmente correrò fino al 2020 con Yamaha. A Losail la moto funziona meglio” : Ormai manca solo l’ufficialità ma è praticamente certo che Valentino Rossi correrà fino al 2020 con la Yamaha. Lo ammette lo stesso 9 volte campione del mondo, intervistato da moto.it, al termine della prima giornata di test in Qatar. “Posso dire che nei pRossimi due anni non faremo un team (VR46) in motoGP con Yamaha. Anche perché, probabilmente, correrò io per i pRossimi due anni. Quindi, eventualmente, se ne parla più ...

MotoGp - Test Losail 2018 : analisi prima giornata. Segnali confortanti per la Yamaha - Honda rimandata. Passi avanti per Jorge Lorenzo : prima giornata di Test MotoGP a Losail, in Qatar. Tre giorni quanto mai decisivi, perché anticipano di due settimane l’inizio del Mondiale e si svolgono sullo stesso tracciato su cui si aprirà la stagione. Scorrendo la classifica dei tempi della prima giornata si nota innanzitutto un certo equilibrio: i primi dieci sono racchiusi in meno di cinque decimi, mentre nel giro di un secondo troviamo addirittura sedici piloti. Chiaramente, ...

MotoGp Yamaha - Meregalli : «Abbiamo migliorato ma non abbastanza» : TORINO - È tornato a parlare dei problemi Yamaha il team manager Massimo Meregalli, poco prima dell'inizio dei test a Losail, al sito tedesco Speedweek.com. ' A Buriram si sono ripresentati alcuni dei ...

MotoGp - Test Qatar 2018 : sarà ancora duello Ducati-Honda? La Yamaha dovrà risolvere i problemi di elettronica : Tutto pronto per gli ultimi Test collettivi della classe MotoGP sul circuito di Losail (Qatar). Dal 1° al 3 marzo il tracciato arabo sarà teatro di una tre giorni importante per i team della massima cilindrata pronti a raccogliere informazioni utili per migliorare le moto in vista dell’esordio iridato, previsto proprio su questa pista il 18 marzo. sarà ancora duello Honda-Ducati? Le prime prove in Malesia ed in Thailandia hanno evidenziato ...

MotoGp, Yamaha. Rossi e Vinales: pronti due sviluppi differenti. Il team manager della casa nipponica, non esclude che si possano portare avanti due progetti diversi

MotoGp - Test Qatar 2018 : Valentino Rossi - a Losail è già ultima spiaggia. Risolvere i problemi della Yamaha in vista del Mondiale : Non siamo nemmeno a fine febbraio, e quindi ancora ben distanti dall’esordio del Gran Premio del Qatar, ma per la Yamaha gran parte della stagione 2018 in MotoGP si sta giocando già ora. Più precisamente nei terzi, ed ultimi, Test pre-stagionali di Losail dove, il 18 marzo, scatterà ufficialmente il campionato del mondo. Per quale motivo si possono già fare discorsi di questo tenore? Ê presto detto: per le prestazioni messe in mostra dalla ...

MotoGp – Clamoroso Pernat - avvisa la Yamaha su Valentino Rossi : “pronta la rivolta mondiale” : Sale sempre di più l’attesa per l’inizio del campionato di MotoGp, si candida ad essere grande protagonista Valentino Rossi. A tenere banco è anche e soprattutto il futuro del pilota italiano, nelle ultime ore importanti indicazioni da parte di Carlo Pernat durante la trasmissione ‘Paddock’: “sono convinto che la moto si metta a posto, ha problemi di elettronica di sicuro, ma non è ammissibile che la Yamaha, che è sempre stata ...