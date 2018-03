MotoGp | Valentino Rossi | “Corro fino al 2020”

MotoGp - Test Losail 2018 – Valentino Rossi : “Soffro troppo con l’anteriore. Dobbiamo lavorare per raggiungere chi ci sta davanti” : Valentino Rossi ha chiuso la seconda giornata di Test a Losail con l’11° tempo. Un passo indietro rispetto a ieri ma il Dottore è consapevole del lavoro svolto oggi. “Come posizione non è andata benissimo, potevo migliorare qualche decimo. In realtà alla fine il time attack non l’ho mai fatto. Ho messo le gomme nuove alla fine, ma avevo una vibrazione sull’anteriore quindi non ho potuto farlo“. Queste le sue parole ...

MotoGp - Test Losail 2018 : risultati e classifica venerdì 2 marzo. Andrea Iannone è il più veloce davanti ad Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Valentino Rossi 11° : La seconda giornata di Test MotoGP a Losail è andata in archivio. Sono state otto lunghe ore in Qatar, durante le quali si è girato per molto meno tempo rispetto a ieri: se 24 ore fa piloti e team avevano atteso l’arrivo dell’oscurità prima di scatenarsi in pista, a complicare le cose oggi è stato il maltempo, con un cielo nuvoloso ed una minaccia di pioggia risoltasi poi in poche gocce. Alla fine si è girato e i tempi sono stati ...

MotoGp - Valentino Rossi/ In Yamaha per altri due anni : il Dottore pronto a firmare fino al 2020 : MotoGp, Valentino Rossi. In Yamaha per altri due anni: il Dottore pronto a firmare fino al 2020. Il pilota italiano dovrebbe rimanere sulle piste per altre due stagioni

MotoGp - Valentino Rossi 'Correrò fino al 2020' : LOSAIL , QATAR, - 'Un mio team non approderà in MotoGp prima del 2020, anche perché probabilmente nei pRossimi due anni correrò anch'io, quindi non se ne parla'. Valentino Rossi ha ancora voglia di ...

LIVE MotoGp - Test Losail 2018 in DIRETTA : seconda giornata (venerdì 2 marzo). Valentino Rossi e la Yamaha cercano conferme - Andrea Dovizioso vuole restare al top : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Test di Losail della MotoGP. Si riparte dai risultati di ieri. Il miglior tempo è stato di Maverick Viñales, che è andato molto vicino a battere il record della pole di Jorge Lorenzo (2016). È stata una giornata positiva per la Yamaha, perché anche Valentino Rossi ha fatto passi avanti: c’è ancora da lavorare ma l’obiettivo di oggi è quello di confermare i progressi. ...

Valentino Rossi svela il suo futuro : i dettagli sul Dottore e sul suo team in MotoGp : Valentino Rossi ha svelato il proprio futuro, altri due anni di corse. Il pilota della Yamaha, parlando ai microfoni di Sky, ha rivelato le proprie intenzioni in vista delle pRossime stagioni. “Non mi aspettavo che Poncharal lasciasse la Yamaha Un mio team in MotoGp? Ci abbiamo pensato, sarebbe stata anche una bella opportunità, ma posso dire che nei pRossimi due anni non faremo un team in MotoGp con Yamaha. Anche perché, probabilmente, ...

MotoGp - Valentino Rossi verso il rinnovo : 'Correrò altri due anni' : Valentino Rossi correrà per altri due anni con la Yamaha. La notizia non è ancora ufficiale ma pare praticamente certa secondo quanto rivela il sito moto.it. Lo ha detto lui stesso rispondendo a una ...

Valentino Rossi : 'Team in MotoGp? Quando smetto - ma non nel 2019-20' : Rivelazione di Valentino Rossi al termine della giornata di test in Qatar. Il pilota della Yamaha sostanzialmente ha detto che non smetterà di correre per altri due anni: "Per i pRossimi due anni non ...

MotoGp - Testa Qatar - Valentino Rossi - i problemi Yamaha e il sesto tempo : 'non faccio i salti di gioia - ma rimango convinto che...' : Ha chiuso la prima giornata con lo stesso identico tempo di Rins il nove volte campione del mondo Valentino Rossi, settimo. In fondo alla top ten infine Marc Marquez. Non si sbilancia troppo ...

MotoGp - Valentino Rossi confessa : “Probabilmente correrò fino al 2020 con Yamaha. A Losail la moto funziona meglio” : Ormai manca solo l’ufficialità ma è praticamente certo che Valentino Rossi correrà fino al 2020 con la Yamaha. Lo ammette lo stesso 9 volte campione del mondo, intervistato da moto.it, al termine della prima giornata di test in Qatar. “Posso dire che nei pRossimi due anni non faremo un team (VR46) in motoGP con Yamaha. Anche perché, probabilmente, correrò io per i pRossimi due anni. Quindi, eventualmente, se ne parla più ...

MotoGp - Test Losail 2018 : risultati e classifica prima giornata. Maverick Vinales torna grande in Qatar - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi in ripresa e indietro Marquez : E’ Maverick Vinales il più veloce della prima giornata di Test MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Lo spagnolo della Yamaha, vincitore su questo tracciato nel 2016 con la moto di Iwata, ha confermato il suo feeling particolare con la pista ottenendo il miglior riscontro di giornata di 1’55″053. Una prestazione convincente dell’iberico che, reduce dalle mille difficoltà delle prove in Thailandia, sembra aver ritrovato ...

MotoGp - Test Qatar - Valentino Rossi guida uno speciale trio italiano in vetta : i TEMPI di metà giornata : Valentino Rossi al comando a metà giornata nei Test di Losail: in Qatar il Dottore guida uno speciale trio azzurro LaPresse/Xinhua E' iniziata finalmente, con un pizzico di ritardo, la prima giornata ...