MotoGP oggi venerdì 2 marzo | Test Losail 2018 | orario d’inizio e come seguirli in tv e

(Di venerdì 2 marzo 2018) Dopo la prima giornata dipre-stagionali (clicca qui per i risultati) delladi, in Qatar, si torna subito in pista per il secondo turno,sempre in notturna. Vedremo se i tempi registrati ieri saranno confermati, o meno, e se i segnali di ripresa messi in mostra dalla Yamaha saranno ribaditi dalle otto ore previste in questoqatariota. In ogni caso sembra ormai appurato che l’equilibrio regnerà sovrano in questa stagione, con numerosi piloti racchiusi nel giro di pochi decimi. Il campione del mondo Marc Marquez, solamente decimo ieri, proverà a tornare nelle posizioni dia, nelle quali si sono piazzati Maverick Vinales, Andrea Dovizioso ed un arrembante Andrea Iannone. Valentino Rossi è a breve distanza e il turno odierno dovrà sfruttarlo per trovare ulteriore fiducia nella sua nuova M1. Non vi sarà copertura televisiva ma OASport metterà a ...