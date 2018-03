Morto Carlo Ripa di Meana Due mesi fa l' addio alla moglie Marina

Morto Carlo Ripa di Meana - due mesi fa si spense sua moglie Marina : Dell'impegno nella politica e nell'ambientalismo vi è ampia testimonianza negli scritti di Ripa di Meana, da Il governo audiovisivo. Riforma e controriforma della radiotelevisione , 1973, a Adieu ...

E’ Morto Carlo Ripa di Meana Fragile e forte : con l’addio a Marina aveva perso la gioia di vivere L’ultima dedica |Foto : Ripa di Meana era insieme l’intellettuale coraggioso e l’uomo timido e pignolo con se stesso. La malattia l’aveva indebolito: ma solo la morte dell’amatissima moglie lo ha abbattuto

Carlo Ripa di Meana Morto. Era stato ministro e parlamentare - solo due mesi fa l’addio alla sua “adorata” Marina : Marina Ripa di Meana se n’è andata solo due mesi fa e al marito, Carlo Ripa di Meana, non aveva raccontato nulla sulla sua malattia, “non doveva sapere, non doveva essere turbato e scosso da tanta sofferenza”. E forse Marina aveva ragione nel voler proteggere la sensibilità del marito. Solamente due mesi dopo la scomparsa della moglie, anche Carlo Ripa di Meana è morto, all’età di 89 anni, in un ospedale romano. A ...

