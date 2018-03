Molestie sessuali | se sei povera è peggio Parola di Marco Tullio Giordana

Ambra Battilana e il caso Weinstein/ "Molestie sessuali? Se non avessi registrato nessuno ci avrebbe creduto" : Ambra Battilana, intervistata da Asia Argento per Il Fatto Quotidiano, si svela sul caso Weinstein: "Molestie sessuali? Se non avessi registrato nessuno ci avrebbe creduto"(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 22:05:00 GMT)

Salerno - “santone” con le finte stigmate accusato di Molestie sessuali : Salerno, “santone” con le finte stigmate accusato di molestie sessuali A Pomeriggio Cinque la testimonianza di Monica contro Giulio Massa, accusato di aver abusato di alcuni minori sudamericani Continua a leggere L'articolo Salerno, “santone” con le finte stigmate accusato di molestie sessuali sembra essere il primo su NewsGo.

Il caso 'The Disaster Artist' : le Molestie sessuali decideranno gli Oscar? - : ... una quindicina di anni fa, riuscì a realizzare un film tremendo, a farlo circolare a pagamento e a farlo diventare un oggetto di culto trash negli spettacoli del sabato notte. Garbage puro: il ...

Lo scandalo delle Molestie sessuali si allarga a Broadway : Lo scandalo delle molestie raggiunge anche Broadway. Tom Schumacher, il produttore dietro al musical di Walt Disney "Frozen", è accusato di molestie sul posto di lavoro con il suo linguaggio spinto, i ...

Emma Watson dona 1 milione alle vittime di Molestie sessuali : Emma Watson si schiera a fianco delle vittime di moleste sessuali, non solo nel mondo dello spettacolo. L'attrice ha infatti donato in questi giorni 1 milione di sterline - poco meno di 1.130.000 euro - all'Uk Justice and Equality Fund. Si tratta di un'organizzazione nata per mettere fine alla cultura dell'impunità sulle molestie e le violenze sessuali. All'iniziativa hanno aderito, con donazioni che vanno dalle 500 alle ...

Sul red carpet dei Bafta 2018 attrici in nero contro le Molestie sessuali : Come ai Golden Globes anche ai Bafta, gli oscar inglesi, abiti neri per le attrici che hanno sfilato sul tappeto rosso al Royal Albert Hall di Londra: un gesto simbolico per sostenere il movimento di ...

Molestie sessuali - 50 modelle accusano alcuni grandi fotografi e stilisti : Una nuova inchiesta giornalistica torna a far tremare il mondo della moda. Già nei mesi scorsi alcuni importanti fotografi erano finiti nell’occhio del ciclone. Il primo era stato il geniale Terry Richardson, attaccato per i suoi comportamenti poco professionali, spesso sfociati in veri e propri abusi nei confronti di alcune modelle dei suoi celebri scatti. Poi era stata la volta di Bruce Weber e Mario Testino, accusati di Molestie sessuali da ...

Scandali sulle Molestie sessuali : travolto anche il mondo delle Ong : Nel 2010 il terremoto devastò Haiti. Partì la consueta raccolta fondi. Partirono gli uomini delle Ong. Ma non tutti avevano le stesse intenzioni. Alcuni membri della Oxfam, racconta il Times, organizzavano festini con giovani prostitute, alcune delle quali forse minorenni, in case e hotel, approfittando della povertà di un Paese devastato. Secondo il Guardian, la stessa cosa sarebbe avvenuta quattro anni prima in Ciad. Una pratica che non ...

#MeToo - lotta alle Molestie sessuali anche ai giochi olimpici invernali : «Hai avuto il coraggio di abusare di me nel mio letto, nella mia stanza alle Olimpiadi». Jamie Dantzscher, americana della ginnastica, bronzo olimpico nel 2000, lo ha detto direttamente a Larry Nassar nella sua testimonianza al processo contro il medico molestatore condannato per possesso di materiale pedopornografico e per abusi nei confronti di centinaia di ragazze. Lo ha potuto fare dalla sua posizione di medico della nazionale ...

Medici senza Frontiere come Oxfam/ L'autodenuncia : "24 casi di Molestie o abusi sessuali nel 2017" : Medici senza Frontiere come Oxfam: l'ong umanitaria sceglie la strada della chiarezza e si autodenuncia. Nel 2017 ben 24 casi di molestie o abusi sessuali, 19 licenziati.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:17:00 GMT)

Msf : Nel 2017 registrati 24 casi di Molestie e abusi sessuali : Nuovi casi di molestie e abusi sessuali all'interno delle ong. Ora è Medici senza frontiere (Msf) ad annunciare che nel 2017 sono stati ben 24 i casi di violenza avvenuti all'interno dell'organizzazione.La ong precisa che in due di questi casi si è trattato di molestie o abusi da parte di staff Msf contro persone terze, cioè pazienti o membri della comunità, e 19 degli operatori coinvolti sono stati licenziati mentre gli altri ...