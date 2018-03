ministri governo movimento 5 stelle

agi

: ?IL MIO IMPEGNO FIRMATO PER VOI. Nel primo Consiglio dei Ministri del Governo Salvini cancelleremo 7 ACCISE sulla b… - matteosalvinimi : ?IL MIO IMPEGNO FIRMATO PER VOI. Nel primo Consiglio dei Ministri del Governo Salvini cancelleremo 7 ACCISE sulla b… - BarillariM5S : Di Maio oggi pomeriggio a Roma presenta la squadra di governo. Finalmente una forza politica supera la logica delle… - riotta : Insomma con futuri ministri Giuliano e Giannetakis il governo @beppe_grillo #M5S è pieno di renziani. Mi sa che il… -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Una squadra dicon 17e tre donne nei ruoli chiave: Luigi Di Maio li presenta al Salone delle fontane all'Eur - doppio palco all'americana, nessun simbolo M5s e bandiere tricolori, scenografia da convention per niente in stile grillino - e lo fa rivendicando una scelta che affonda, ricorda Di Maio, in un'idea lanciata da Gianroberto Casaleggio nel 2014 in occasione delle elezioni Europee. Il candidato premier M5s si mostra sicuro e lancia il primo affondo: "Qualcuno ci ha deriso per questa scelta di presentare prima del voto la squadra dima rideremo noi lunedì quando avremo il 40% e porteremo questa squadra al". Presenta iuno a uno, li definisce 'eccellenze' e spiega che "non sono etichettabili come personalità M5s e dal 5 marzo saranno operativi" dice a dispetto della sua ...