Mina torna il 23 marzo con il nuovo album di inediti | ' Maeba'

Mina ritorna con “Maeba” il nuovo album con 12 tracce inedite e una sorpresa per gli appassionati. : Dopo “Selfie” nel 2014 e il grande successo di MinaCelentano “Le migliori” e “Tutte le migliori” che ha collezionato 6 dischi di platino, il 23 Marzo esce “Maeba”, il nuovo album di Mina con 12 tracce inedite e una sorpresa per gli appassionati. Volevo scriverti da tanto è il primo singolo in radio e in digitale dal 9 marzo che sigla il nuovo progetto discografico della più grande voce italiana di sempre. “Volevo ...

Maltempo Puglia : a Vico del Gargano “emergenza terMinata - tornati alla normalità” : “L’emergenza è finalmente terminata e siamo tornati alla normalità anche se stiamo ancora lavorando per risolvere le ultime criticità“: lo ha dichiarato il sindaco di Vico del Gargano in riferimento alla situazione nel centro foggiano rimasto isolato a causa della neve. I Vigili del fuoco che stanno operando per liberare diverse automobili bloccate e stanno dando assistenza alla popolazione. “Ormai i problemi piu’ ...

Atletica - Mondiali Indoor 2018 : Alessia Trost è tornata - volo di bronzo! Medaglia da sballo - doMina Mariya Lasitskene : Un lampo di talento, un fulmine inatteso: Alessia Trost conquista un’insperata Medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor 2018 di Atletica leggera. A Birmingham (Gran Bretagna), contro ogni pronostico della vigilia, l’azzurra riesce a salire sul podio del salto in alto con la misura non superlativa di 1.93: tanto basta per festeggiare e lasciarsi alle spalle le avversarie, decisamente più quotate alla vigilia ma crollate una dopo ...

Nuovo album di Mina in arrivo a marzo - l’annuncio ufficiale : la Tigre di Cremona torna dopo i duetti con Celentano : dopo il grande successo del secondo disco di duetti realizzato con Adriano Celentano, un Nuovo album di Mina è pronto ad arrivare sul mercato italiano già questo mese: l'annuncio è arrivato dai canali social della Tigre di Cremona, che hanno diffuso i primi teaser relativi al Nuovo progetto con il criptico messaggio "Mina 2018". La conferma che si tratta di un Nuovo progetto discografico è presente sul sito ufficiale www.Minamazzini.it, in ...

Isola dei Famosi : nuovi dettagli sul Canna-Gate - contro Monte - - Giucas Casella torna a casa - Paola Di Benedetto eliMinata E i naufraghi ... : L'Isola dei Famosi perde definitivamente Giucas Casella , dopo l'infortunio di settimana scorsa - GUARDA , e anche la super sexy Paola Di Benedetto , GUARDA , , eliminata al televoto. Ma, come ...

Isola dei Famosi alla frutta : domani ballottaggio per far tornare gli eliMinati in Honduras : Alessia Marcuzzi, Isola dei Famosi All’Isola dei Famosi 2018 sono all’ultima spiaggia. E no, non si tratta di un approdo previsto tra le prove del reality. Semmai, l’esatto contrario. Nel tentativo estremo di ridare vitalità ad programma incagliato tra le sabbie del canna-gate, domani sera verrà tentata una mossa disperata: siamo infatti in grado di anticiparvi che nella prossima puntata i concorrenti sinora eliminati verranno ...

Isola dei Famosi - l'indiscrezione : "I naufraghi eliMinati tornano in gioco" : Questa edizione dell' Isola dei Famosi non smette di stupire il pubblico con colpi di scena, abbandoni e , forse, possibili ritorni. A lanciare una nuova 'bomba' è il direttore di Nuovo Riccardo ...

Colpo di scena all’Isola dei Famosi. Gli eliMinati tornano in gioco! : Nuovo Colpo di scena all’Isola dei Famosi, tre naufraghi eliminati: Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Filippo Nardi potrebbero essere reintegrati nel reality e tornare sull’isola con i loro ex compagni. L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi non ha entusiasmato particolarmente il pubblico televisivo. Molto fan del reality hanno giudicato la puntata noiosa, ed in tantissimi hanno preferito spegnere la tv prima del finale. ...

BEAUTIFUL / Sheila Carter Minaccia Quinn : l'incubo è tornato? (Anticipazioni 22 febbraio) : Anticipazioni BEAUTIFUL, puntata 22 febbraio: Sheila Carter minaccia Quinn chiedendole spiegazioni riguardo il suo rapporto con Ridge. La dark lady è davvero cambiata?(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 07:47:00 GMT)

Inchiesta Napoli - Di Maio : “Campania deve ritornare al voto. Vergognose le Minacce ai giornalisti” : “L’Inchiesta di Napoli dimostra che la terra dei fuochi è responsabilità politica prima ancora che camorristica, e responsabile dell’assassinio della mia gente, gente che sta morendo di tumore da anni, c’è anche la famiglia De Luca e anche il centrodestra con i consiglieri regionali di Giorgia Meloni che sono coinvolti nell’Inchiesta di ‘fanpage‘”. Lo ha dichiarato il capo politico del M5s, Luigi ...