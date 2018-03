Milano | elezioni regionali 2018 | Dario Violi | M5S | | «Con l' usato sicuro la Lombardia

Milano - elezioni regionali 2018 - Onorio Rosati - Leu - : «Noi cambieremo sanità e scuola. È stato il Pd a creare divisioni» : Rosati, perché dividere il centrosinistra in presenza di un sistema elettorale, oltretutto, che a differenza di quella nazionale prevede un vero vincitore? «La sinistra in questi anni è stata divisa ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari all'ultima seduta prima delle elezioni (2 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'ultima seduta prima del voto. Pochi i dati macroeconomici in calendario. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 03:25:00 GMT)

Elezioni : R.La Russa (Fdi) - anche a Milano insegnanti-provocatori : Milano, 1 mar. (AdnKronos) - "Non solo a Torino ma anche a Milano. Educatori dei nostri figli, o presunti tali, durante la settimana. Provocatori, pronti a innescare addirittura lo scontro fisico con chi non la pensa come loro, il sabato e festivi”. Lo dice Romano La Russa, coordinatore provinciale

Laura Boldrini - Elezioni 2018/ Video - bikesharing Milano e attacco a Salvini : “carriera finita senza migranti” : Laura Boldrini, ultimi giorni di campagna Elezioni 2018: bikesharing a Milano e attacchi a Renzi, Salvini e Gasparri. La biciclettata della leader LeU(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 18:35:00 GMT)

LAURA BOLDRINI - ELEZIONI 2018/ “Di Maio premier mi preoccupa” : leader LeU attacca Pd e gira Milano in bici : LAURA BOLDRINI, ultimi giorni di campagna ELEZIONI 2018: "Di Maio premier mi preoccupa, mai accordo con M5s e Pd". Gli attacchi a Renzi e la biciclettata nel centro di Milano(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 14:25:00 GMT)

ELEZIONI 2018/ Salvini “Lega avrà più voti di Forza Italia” : a Milano giura sul Rosario e sul Vangelo : ELEZIONI 2018. Salvini giura a Milano sul Rosario e sul Vangelo: "Lega avrà più voti di Forza Italia". Comizio e campagna elettorale, le ultime notizie in vista del voto del 4 marzo(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 11:40:00 GMT)

Cortei ad alta tensione Sgomberi e contusi a Milano elezioni - allarme a Roma e Palermo : Milano, Roma, ma anche Palermo sono blindate per i Cortei. Controlli della polizia e massima attenzione da parte dell'intelligence su eventuali tentativi di scatenare disordini Segui su affaritaliani.it

Elezioni - La Russa : “Condivido persino alcune cose di ‘Servire il popolo’ - non so come si chiama”. Scontro con DaMilano : “Casapound e Forza Nuova? Io condivido qualcosa di quello che dicono, ma io sono d’accordo persino con alcune cose che dice “Servire il popolo”, non so come si chiama”. Così a Omnibus (La7) il deputato di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, risponde a una domanda del direttore dell’Espresso, Marco Damilano, alterando il nome del partito Potere al Popolo. E proprio col giornalista il parlamentare si ...

Elezioni : Milano - su Geoportale mappa completa collegi e sezioni : Milano, 19 feb. (AdnKronos) - In vista delle prossime Elezioni politiche e regionali del 4 marzo, sul Geoportale del Comune di Milano è attiva una mappa che permette di conoscere i collegi elettorali e la sede di votazione di appartenenza. La mappa permette la visualizzazione delle sedi di votazione

Elezioni 2018 - i manifesti della Lega? “A Milano li attaccano gli extracomunitari” : “Ore 7.10 Milano. Qui si fa l’Italia. Ma i manifesti li facciamo attaccare agli extracomunitari che ci costano meno”. Un post su Facebook, subito diventato virale, mostra il “controsenso” tra idee e azione della Lega e degli altri partiti di centrodestra. La “denuncia” arriva da Luca Paladini, portavoce de I Sentinelli di Milano che la scorsa settimana aveva denunciato il fotomontaggio con protagonista ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi 2026 in Italia? Bella idea candidatura Milano-Torino ma aspetto le elezioni” : Devono ancora iniziare le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ma si sta già pensando all’edizione del 2026 la cui organizzazione verrà assegnata il prossimo anno. L’Italia potrebbe seriamente pensare a ospitare la rassegna a cinque cerchi dopo lo smacco del ritiro della candidatura di Roma e i Giochi potrebbero tornare nel nostro Paese a 20 anni di distanza dal successo di Torino 2006. A parlarne è lo stesso Giovanni Malagò ...