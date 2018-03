Milan-Reina | affare in corso

Milan - Fassone e Mirabelli già a lavoro in vista dell’estate : Reina e Willian osservati speciali : Milan, Fassone e Mirabelli già a lavoro in vista dell’estate: Reina e Willian osservati speciali Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Fassone E Mirabelli- Dopo una seconda parte di stagione in grande spolvero, il Milan è pronto a concentrare le sue attenzioni in vista del futuro e della prossima sessione di mercato estivo. Secondo le ultime ...

Non solo Reina - Milan depreda Napoli : tifosi perplessi - lascia un altro pupillo? : Nonostante la finestra invernale di calciomercato si sia oramai conclusa da diverso tempo, l'argomento non smette mai di essere trattato perché le indiscrezioni e le trattative si mettono in piedi spesso proprio nei momenti in cui tutti i riflettori sono puntati sul calcio giocato. Infatti mentre il Napoli sogna un grandissimo colpo dal Barcellona per l'estate, però, anche sul fronte uscite non si può stare tranquilli perché Pepe Reina sembra ...

Calciomercato Napoli - Reina ai saluti. Accordo tra lo spagnolo e il Milan : La conferma dell'addio al termine del campionato arriva proprio dal portiere iberico, pronto a raccogliere l'eredità di Donnarumma: Giuntoli al lavoro per Leno e Meret

Calciomercato Milan - accordo con Reina per luglio : Donnarumma al Psg : Calciomercato Milan – Grande fiducia in casa Milan dopo le ultime importanti prestazioni, la squadra di Gennaro Gattuso protagonista in campionato ed Europa League, adesso la prova del nove nella difficile trasferta all’Olimpico contro la Roma. Nel frattempo si continua a pensare al mercato della prossima stagione, nelle ultime ore importante mossa del club rossonero. accordo raggiunto con l’attuale portiere del Napoli Reina, ...

Milan - preaccordo con Reina per giugno se parte Donnarumma : preaccordo CON Reina - Secondo la Gazzetta dello Sport il ds Massimiliano Mirabelli si sta già coprendo in caso di addio Di Donnarumma. C'é già un preaccordo fra il Milan e l'attuale portiere del ...

Napoli - non solo Milan : altre due offerte per Reina : Secondo Rai Sport , non c'è solo il Milan su Pepe Reina . Anche Manchester City e Newcastle lo prenderebbero volentieri da secondo di lusso, visto il contratto a scadenza col Napoli.

Donnarumma al PSG?/ Milan - il portiere giocherà a Parigi : Reina in rossonero : Donnarumma al PSG? Milan, l’estremo difensore ha scelto: giocherà a Parigi. Il portiere del club rossonero e della nazionale italiana, sembra destinato al Parco dei Principi(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 14:14:00 GMT)

Milan su Reina - le ultime : Il Milan pensa sempre a Pepe Reina . Come scrive la Gazzetta dello Sport , la società rossonera pensa al portiere del Napoli , in scadenza di contratto, se dovesse partire Gigio Donnarumma . L'ex Liverpool piace alla dirigenza Milanista e Milano è destinazione ...

Calciomercato Milan/ News - attenzione a Newcastle e City per Reina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: attenzione al Newcastle e al Manchester City per il portiere spagnolo Pepe Reina che va in scadenza con il Napoli di Sarri.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:22:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - triennale da 4 milioni offerto a Pepe Reina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club rossonero: offerto un triennale da 4 milioni di euro a stagione al portiere spagnolo Pepe Reina che si svincola dal Napoli a giugno.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 04:14:00 GMT)

Reina - futuro incerto : Milan pronto a strapparlo al Napoli : La grande parata contro l' Atalanta è stata, finora, la ciliegina su un'ottima stagione per Pepe Reina : il suo futuro al Napoli , però, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, non è ancora deciso. Entro fine marzo De Laurentiis gli comunicherà la sua intenzione, se tenerlo o lasciarlo andare. Anche se i segnali non sono incoraggianti: Giuntoli sta già lavorando per ...

Calciomercato Milan/ News - Sarri con Reina : ecco i rossoneri del futuro (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: in caso di fallimento di Gennaro Gattuso, in via Aldo Rossi punterebbero su Maurizio Sarri, e con lui anche Reina(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:07:00 GMT)

Pepe Reina via da Napoli : Milan o Juve la destinazione : L’addio di Pepe Reina sarebbe cosa fatta. Il portiere azzurro è in scadenza di contratto con il Napoli nel prossimo giugno. IN assenza di accordo per il rinnovo sarebbe già libero di firmare con un’altra squadra e in estate trasferirsi. Pepe Reina…Continua a leggere →

Reina-Milan : parla l’agente del calciatore - tutta la verità : Reina-Milan una suggestione che rimbalza in ambienti di mercato dalla scorsa estante. Tale ipotesi sarebbe legata ad un presunto addio di Donnarumma ai rossoneri, ma al momento sembra più che altro fantamercato. Il portiere spagnolo si libererà a parametro zero nella prossima estate, dato che il Napoli ha fatto capire chiaramente di non avere intenzione di rinnovargli il contratto. L’agente è stato chiaro, nessuna telefonata è giunta dal ...