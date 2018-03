Milan | modello Gattuso

I giovani leader del Ppe scoprono il modello Milano : Il progresso tecnologico ha il potenziale di rivoluzionare il mondo del lavoro come lo conosciamo ed è una straordinaria opportunità. Tuttavia, i nostri attuali sistemi di welfare possono rovinare tutto.Questo weekend Milano è stata al centro della riunione biennale dei presidenti del più grande movimento giovanile d’Europa, i giovani del Partito Popolare Europeo (YouthEPP). 120 giovani politici provenienti da 35 stati, inclusi i 28 ...

Milano. Al San Raffaele installato modello di retina artificiale : E’ la prima volta in Italia. Nell’unità di oculistica dell’ospedale San Raffaele di Milano, è stato eseguito l’impianto di una

Milano - al via tavolo su modello Expo contro infortuni sul lavoro : Milano, 22 gen. (askanews) Un tavolo tecnico-operativo per arrivare a stilare un 'protocollo di intesa' fra tutti i soggetti coinvolti sul modello del metodo utilizzato per Expo 2015, finalizzato a ...

Riki sfila per Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week : il debutto come modello sulle passerelle Milanesi (foto) : Riki sfila per Dolce & Gabbana alla settimana della moda milanese: da cantante di successo a modello alla Milano Fashion Week! Le sfilate di Riki per Dolce & Gabbana hanno visto il cantante di Amici impegnato in una serie di eventi che si sono svolti nel corso del Weekend. Gli eventi della nota casa di alta moda italiana hanno visto quindi un protagonista d'eccezione, oltre che volti come Cameron Dallas, Dybala e Maluma. Durante la ...