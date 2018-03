Microsoft | in arrivo una Patch contro Meltdown e Spectre

surface-phone

: Contro Spectre e Meltdown, patch di Intel in arrivo per Windows 10 Microsoft distribuirà sui sistemi Windows 10... - Pablicito1964 : Contro Spectre e Meltdown, patch di Intel in arrivo per Windows 10 Microsoft distribuirà sui sistemi Windows 10... - SurfacePhoneIta : #MicrosoftTeams: in arrivo una versione gratuita? -

(Di venerdì 2 marzo 2018) Una nuova, sviluppata da, mette in sicurezza l’edizione x86 di Windows 10le vulnerabilità. Security Fix Precedentemente, il Colosso di Redmond, ha lavorato al rilascio di un Update mirato a sanare le due grosse falle del 2017. La collaborazione frae differenti OEM ha velocizzato il rilascio della suddetta, senza però riuscire a coprire interamente le differenti tipologie di utenti. Il Colosso, nel proprio blog, ha condiviso alcune informazioni sull’attuale situazione e sull’iter scelto per mettere in sicurezza il proprio OS:continues to work diligently with our industry partners to address theandhardware-based vulnerabilities. Our top priority is clear: Help protect the safety and security of our customers’ devices and data. L’ultimafornirà una copertura completa ai software per la serie x86, ...