Meno di una settimana all’aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone? I piani

“Così Fabrizio si rimette nei guai”. Una sola mossa ed è già nell’occhio del ciclone. NemMeno il tempo di uscire dal carcere e Corona ‘lo fa’. E ora è di nuovo ‘osservato speciale’ : “Fabrizio Corona sfida i giudici”. Così titolano molti giornali dopo aver appreso l’ultima dell’ex re dei paparazzi, uscito da poco dal carcere di San Vittore dopo un anno e mezzo di reclusione. È stato scarcerato lo scorso 21 febbraio perché ha ottenuto l’affidamento provvisorio terapeutico. Quindi di giorno deve recarsi in una comunità di Limbiate per disintossicarsi dalla sua dipendenza dalla cocaina e di ...

Elezioni - Gnocchi : “Berlusconi accoglierà fuoriusciti M5S - prima devono riportare alMeno una condanna in primo grado” : La copertina satirica di DiMartedì (La7) non poteva non prendere di mira Silvio Berlusconi. Gene Gnocchi parte chiedendosi chi sarà il premier proposto da Berlusconi: “Ma è ovvio che il candidato premier sarà Tajani. È stato scelto perché lui è l’unico che ride veramente alle barzellette di Silvio. Non fa finta come tutti gli altri. Gli piacciono davvero. E Silvio lo sta già istruendo a diventare premier al suo posto”. In chiusura la ...

C'è una grande opera pubblica di cui nessuno vuole parlare - nemMeno sotto elezioni : Quando si parla di grandi investimenti infrastrutturali nazionali per riavviare l'economia mai una volta che venga nominato il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi . Come non considerare un grande opera di pubblica utilità il progetto da 1,5 miliardi dove stoccare in ...

“Ho il cancro”. Choc nella tv italiana. Lo comunica così ma è subito vergogna. Apprezzato da tutti per la sua sobrietà - il volto noto della televisione pubblica una foto dall’ospedale - informando della sua malattia. Ma sul web si scatena lo schifo degli sciacalli : “Muori - un cog*** in Meno” : “Ciao a tutti i dem. Forza ragazzi, io torno presto in pista”. Tommaso Cerno, ex vicedirettore di Repubblica candidato con il Pd, ha annunciato di avere il cancro e su Twitter ha anche pubblicato la foto dall’ospedale. Tra gli auguri di pronta guarigione non sono mancati gli insulti e le critiche, soprattutto dal mondo vicino al Movimento 5 Stelle, con l’accusa di “sciacallata” e ...

Una proposta in vista del 4 marzo : Meno Europa pi America Latina! : In vista delle elezioni del 4 marzo, mentre tra le coalizioni che hanno devastato l'economia e il tessuto sociale del paese vi sono partiti che addirittura si spingono a chiedere più Europa - una ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Due gare con la Juventus? AlMeno una vogliamo vincerla» : BERGAMO - " Siamo concentrati su queste due sfide con la Juve. Ci piacerebbe vincerne una. La Juve è la squadra più forte. Basta leggere i numeri, si commentano da soli. Non è prima solo perché il ...

Città del Messico - sparatoria in una università : alMeno due morti : Le due vittime sarebbero due persone estranee all'università, di 20 e 29 anni, morte in ospedale poco dopo la sparatoria, avvenuta vicino alla Facoltà di Economia.

“Porco - adesso ti sistemo io”. Infuriata col marito - non solo glielo taglia… La follia di questa donna - convinta di essere tradita - non finisce qui. Una volta finito - infatti - raccoglie il suo pene ed ecco cosa fa. Scene così - nemMeno in un film horror : Una lite furibonda tra le mura di casa, con i vicini terrorizzati pronti a chiamare la polizia. Fino a quando la situazione non è degenerata, trasformandosi in una vera e propria tragedia dai dettagli degni di un film horror. Tutto è successo in India dove all’interno di un’abitazione un uomo e una donna hanno iniziato un alterco che si è fatto sempre più accesso. Il motivo? La gelosia di lei, convinta che il partner la ...

RoMeno bruciò viva una donna . Pena ridotta : Usò poco alcol : Diede fuoco alla compagna, dopo averla pestata. Ma per i giudici quello del Romeno senza fissa dimora non fu un omicidio volontario. "Solo" preterintenzionale, perché - è la giustificazione adottota dal tribunale d'Appello - la quantità di alcol utilizzata per rendere la donna una torcia umana sarebbe stata troppo poca.I fatti risalgono al settembre del 2014, come racconta il Tempo. In primo grado l'uomo venne ...

“M’illumino di Meno” da “Caterpillar” sulla luna… a piedi! : Arrivare sulla luna con il mezzo più ecologico che c’è: i nostri piedi. È l’obiettivo simbolico della quattordicesima edizione di ‘M’Illumino di Meno‘, la grande campagna di sensibilizzazione radiofonica sui temi degli stili di vita sostenibili, promossa dal programma di Radio2 Rai ‘Caterpillar’, che culminerà nella diretta di venerdì 23 febbraio, in occasione della ‘Giornata del risparmio energetico’. ...

'M'illumino di Meno' da 'Caterpillar' sulla luna... a piedi! : ... gruppi e singoli cittadini , dalla passeggiata con le pinne sulla spiaggia di Palermo al pomeriggio al 'buio' del Sacro Convento di Assisi, , è arricchita per la prima volta dal sostegno del mondo ...

M’Illumino di Meno : con PEFC Italia oltre 2 milioni di passi per raggiungere la Luna : Venerdì 23 febbraio il PEFC Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) celebra la bellezza del camminare e dell’andare a piedi aderendo alla quattordicesima edizione di M’Illumino di Meno, la campagna ideata dal programma di Radio2 Caterpillar che si impegna a sensibilizzare gli Italiani sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. Quest’anno con M’illumino di Meno l’intento è raggiungere ...

Ragusa : consigliere comunale del PD massacra un roMeno per una bombola di gas : Fatto inquietante quello che ha come protagonista un consigliere comunale del PD, che per un motivo banale ha punito in maniera terribile il bracciante che lavorava nella sua azienda di prodotti orticoli. Ora Rosario Dezio di 40 anni è stato fermato dalla compagnia di carabinieri locale con l'accusa di lesioni colpose e sequestro di persona. Rosario Dezio: appende il bracciante romeno e lo tortura per due ore L'uomo, Rosario Dezio di Vittoria, ...

Scoop : “Una new entry a Le Iene - arriva ‘lei'”. No - non lo immaginate nemMeno. Bella - giovane e di talento - l’abbiamo conosciuta anni fa in tv. E ora - dicono - è pronta alla nuova sfida nel programma di Nadia Toffa - Ilary Blasi e tutti gli altri : Le Iene: c’è una new entry. A lanciare lo Scoop è Dagospia, che annuncia un nuovo arrivo nella popolare trasmissione ideata da Davide Parenti che, negli anni, ha visto sfilare moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo. Ma stavolta l’avventura professionale della ‘novellina’ in questione non riguarda il palco, sul quale si danno il cambio Ilary Blasi e Teo Mammuccari e Nadia Toffa, Andrea Agresti e Matteo ...