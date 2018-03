Mazda MX-5 Cherry Edition | la ciliegina sulla cabrio – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 marzo 2018) Nonostante il maltempo che incombe sul nostro Paese, la primavera prima o poi arriverà. E la filiale italiana diè pronta ad accoglierla con una serie speciale e limitata a soli 71 esemplari della suapiù famosa nel mondo: la Mx-5. Per l’occasione, la sua capote in tessuto diventa di un elegante rosso ciliegia, che contrasta perfettamente la tinta della carrozzeria in vernice metallizzata Machine Gray. Quest’ultima, grazie alla tecnologia TAKUMI-NURI, intensifica il contrasto tra luce e ombra sulle sue superfici accentuandone il design sportivo. Il motore è il solito e affidabile 1.5 benzina da 131 cavalli dotato del sistema SkyActiv per la riduzione dei consumi ed il contenimento delle emissioni. L'articoloMX-5, laproviene da Il Fatto Quotidiano.