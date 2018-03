Matteo Salvini contro Frozen Elsa lesbica? Il mondo va al contrario

Elezioni 2018 - il fuorionda sul voto tra Matteo Salvini - Giorgia Meloni e Raffaele Fitto : In un fuorionda intercettato da LaPresse e pubblicato sul sito di Corriere.it gli esponenti del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Raffaele Fitto parlano di scenari elettorali. L'audio è stato carpito al Tempio di Adriano mentre i tre attendevano l'arrivo di Silvio Berlusconi alla manifestazione unitaria del centrodestra."Come va?", chiede Fitto a Salvini. "L'aria è buona, giù non lo so. Giù 5 Stelle". Gli ...

Silvio Berlusconi - siparietto con Matteo Salvini : tira fuori un fazzoletto e gli asciuga il sudore dalla fronte : 'Sono stanco, vengo da trecento comizi', dice Matteo Salvini e Silvio Berlusconi tira fuori un fazzoletto e gli asciuga il sudore dalla fronte. Un siparietto quello tra il leader di Forza Italia e il ...

Il centrodestra e la leadership - Matteo Salvini ospite di #Italia18 Diretta video : Il leader della Lega intervistato da Labate e Alessandra Arachi. Per le domande, gli hashtag: #Italia18 e #corrierelive. Potrete seguire la Diretta sul sito del Corriere e anche sul suo account Facebook

SkyTg24 indaga su un network di siti stranieri a favore di Matteo Salvini : Matteo Salvini SkyTg24 indaga su un network di siti stranieri che promuove contenuti, sulle elezioni politiche italiane di domenica 4 marzo, contro l’immigrazione, contro l’Europa e a favore della Lega di Matteo Salvini, candidata nella coalizione del Centrodestra. L’indagine del tg diretto da Sarah Varetto, spalmata nelle principali edizioni di oggi, fa luce su alcuni siti e account social internazionali che stanno ...

Matteo Salvini : età - altezza - peso e vita privata. L’ex moglie Fabrizia - poi la compagna Giulia e l’attuale amore (Elisa Isoradi). I figli Federico e Mirta : tutte le curiosità sul leader della Lega : Matteo Salvini è un giornalista e politico italiano. Deputato ed europarlamentare, dal dicembre 2013 è segretario federale della Lega Nord. Nato a Milano il 9 marzo del 1973, fin dall’infanzia Matteo ha sempre avuto una grande passione per il mondo della televisione tanto da partecipare, a soli dodici anni, al programma Doppio Slaom (1985) condotto su Canale Cinque da Corrado Tedeschi. Dopo aver studiato al liceo classico Manzoni ...

Matteo Salvini - ribolle il malcontento all'interno della Lega : gli attacchi di Bossi e Maroni : all'interno della Lega il clima nei confronti di Matteo Salvini è tutt'altro che sereno. Anzi, quella piccola pattuglia di leghisti poco in linea con il segretario del Carroccio da gruppetto che si ...

Matteo Salvini sfida Silvio Berlusconi : Lega sopra Forza Italia - il Cav : sei chiacchierone come Renzi : Matteo Salvini è calatissimo nel ruolo d' aspirante premier tutto Vangelo e pragmatismo. E così, quando a Matrix gli chiedono dell' Europa, non offre punti che possono terrorizzare le Cancellerie: '...

Milano - questa sera alla libreria Open la presentazione del libro Matteo Salvini #ilMilitante” con Peter Gomez : A pochi giorni dal voto per le politiche i giornalisti Alessandro Franzi e Alessandro Madron presentano il loro lavoro di approfondimento sulla figura di Matteo Salvini. “Aspirante leader post-berlusconiano, spiegano gli autori -, Salvini si è giocato tutto in vista delle elezioni politiche del 2018, sfruttando la sua natura camaleontica e la grande abilità comunicativa. Senza esperienza di governo, il successore di Umberto Bossi è un ...

Matteo Salvini - lettera di una mamma adottiva/ 'Fai vivere i miei figli nel terrore" : lui replica 'Sbaglia" : Polemica tra Matteo Salvini e Gabriella Nobile, mamma adottiva: in un post su Facebook la donna lo ha accusato di 'far vivere il terrore' i figli.

La bandiera neonazista al comizio di Matteo Salvini? Non è neonazi. E il sostenitore della Lega “trolla” tutti : Dopo la manifestazione organizzata dalla Lega in piazza Duomo a Milano sabato, dove Matteo Salvini ha giurato sul Vangelo, è circolata in Rete la foto di un ragazzo presente tra i sostenitori con cappellino rosso in testa della campagna elettorale di Donald Trump e in mano una bandiera verde con quattro “K”, che ricorda la Reichskriegsflagge nazista. La notizia è stata ripresa anche da alcuni giornali, che hanno titolato ...

Matteo Salvini contro Jean-Claude Juncker : 'Ama i caffè corretti e anche altro' : In prima linea contro l'euro-burocrate Jean-Claude Juncker c'è Matteo Salvini . Già, perché recentemente il presidente della Commissione europea ha profetizzato per l'Italia post 4 marzo la mancanza ...

"Matteo Salvini - sono mamma adottiva di due bimbi africani. Vivono nel terrore per colpa tua" : "Caro Salvini, sono una mamma adottiva di due splendidi bambini africani. Volevo ringraziarla perché sta regalando ai miei figli dei momenti di terrore davvero fuori dal comune". Inizia così la lettera di Gabriella Nobile, apparsa su Facebook e condivisa in meno di due giorni oltre 20 mila volte.La donna nel post racconta le paure dei suoi bambini, di 7 e 12 anni, e gli insulti subiti dai coetanei, in un clima di odio razzista che ...

Matteo Salvini : giurando su Vangelo e Costituzione - si è fregato da solo : Sinceramente non mi aspettavo che Matteo Salvini rispolverasse l’antico giuramento di Pontida rubando anche quello, oltre che la Lega, a Umberto Bossi, ormai rimasto a mani nude. Da Pontida a Milano. Là la cornice fu un’abbazia attorno ad un vescovo-abate, tutti decisi a lottare per la propria indipendenza, qui lo scenario è la piazza di Milano con il Duomo chiuso al nuovo leghista, che giura con il Rosario, il Vangelo e la Costituzione. ...