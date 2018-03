Mattarella | ' La ricerca nell' ambito delle malattie rare va sostenuta' Video

Malattie rare : Mattarella - sostenere ricerca - ponti con pazienti e famiglie : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Il decimo anniversario dell’istituzione della Giornata mondiale delle Malattie rare ci ricorda le specifiche vulnerabilità delle persone che incontrano le maggiori difficoltà nella diagnosi, nella disponibilità di cura e terapie. Il divario nei livelli di assistenza sanitaria per questo tipo di Malattie rende più che mai preziosi progetti che creino ponti tra pazienti, famiglie, medici, ricercatori, ...

Terremoto - Mattarella : dall’Ingv contributo a sicurezza e ricerca : L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia offre all’Italia un contributo alla sicurezza e rappresenta un’eccellenza nel campo della ricerca. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che questa mattina si è recato nella sede dell’Ingv a Roma, dove ha vistato la Sala sismica nazionale e il Centro allerta tsunami, con il collegamento alle sale operative di Napoli-Osservatorio vesuviano e di ...

Mattarella al trentennale dei Laboratori del Gran Sasso. Ma resta la paura della ricerca : Secondo il Capo dello Stato "la scienza e la cultura costituiscono una realta' indivisibile, ma questo versante della scienza che ho toccato con mano questa mattina, per una persona come me, di studi ...

Ricerca - Mattarella visita i Laboratori Nazionali Gran Sasso : “Le nuove scoperte un incoraggiamento per tutta l’umanità” : “I passi avanti che si fanno attraverso i tentativi ripetuti, che sono quelli che realizzano la Ricerca, costituiscono un incoraggiamento per tutta l’umanità“: lo ha dichiarato il presidente Sergio Mattarella, in occasione della visita ai Laboratori Nazionali Gran Sasso per il trentennale delle attività scientifiche. “Un punto di eccellenza tra i più alti del nostro Paese, un motivo di prestigio e di orgoglio per ...

Ricerca : Mattarella - nuove scoperte incoraggiamento per tutta l'umanità (2) : (AdnKronos) - Il Capo dello Stato è stato accolto dal presidente dell'Infn, Fernando Ferroni; dal direttore dei Lngs, Stefano Ragazzi; dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi; dal presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso; e dal presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso. E' s

Mattarella : 'Italia non esclusa dal futuro grazie a qualità ricerca' : "La selezione di ricercatori di alta qualità e la formazione di giovani studiosi è una ricchezza che consente al nostro Paese di guardare al futuro non solo senza esserne escluso, ma partecipando alle ...