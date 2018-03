Masterchef Italia 7 | ultimi scontri verso la finalissima

Blastingnews

(Di venerdì 2 marzo 2018) Siamo quasi arrivati alla fine di questa settimana edizione dello show culinario per eccellenza,e a contendersi l'accesso alla gran finale erano rimasti solamente in 5 i cuochi amatoriali: il micologo Alberto; il tecnico sanitario Davide; la clinical risk manager Denise; l'ingegnere elettronico Kateryna e Simone lo studente di scienze dell'alimentazione e gastronomia. Come sempre le sfide si fanno sempre più dure e per raggiungere la finale dovranno guadagnarselo quel grembiule bianco con idee innovative per stupire i 4 giudici, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Antonia Klugmann e Bruno Barbieri. Come sempre lo show in onda su Sky Uno alle 21.15 di ogni giovedì, vede la prova divisa in due parti: Mistery Box e Invention Test. Al via la prima puntata Questa volta i giudici hanno fatto delle scelte molto particolari: oltre ad un tagliere di 10 ingredienti, sotto ...