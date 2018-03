MASTERCHEF ITALIA 7 Finalisti | eliminati e pagelle | il commento di Davide e Denise

MASTERCHEF ITALIA 7 : ultimi scontri verso la finalissima : Siamo quasi arrivati alla fine di questa settimana edizione dello show culinario per eccellenza, Masterchef Italia e a contendersi l'accesso alla gran finale erano rimasti solamente in 5 i cuochi amatoriali: il micologo Alberto; il tecnico sanitario Davide; la clinical risk manager Denise; l'ingegnere elettronico Kateryna e Simone lo studente di scienze dell'alimentazione e gastronomia. Come sempre le sfide si fanno sempre più dure e per ...