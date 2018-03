Manifestazione contro CasaPound Antifascisti in piazza | Foce blindata

Catalogna : carica polizia a Manifestazione contro Re - feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Catalogna - carica polizia a Manifestazione contro Re : feriti : Cinque persone sono rimaste ferite nel centro di Barcellona durante cariche delle forze dell'ordine nei confronti di un gruppo di manifestanti indipendentisti, scesi in piazza per protestare contro il ...

Migranti : Israele - Manifestazione di massa contro espulsioni :

Parte il corteo dei Cobas contro il Jobs Act : "I centri sociali si mettono in coda. La nostra è una Manifestazione pacifica" : Bandiere rosse del sindacato S.I. Cobas e altoparlanti che diffondono canzoni di lotta operaia. Piazza dell'Esquilino a Roma è il punto di raccolta della manifestazione contro il Jobs Act, da qui Parte il corteo più attenzionato dalle Forze dell'Ordine perché potrebbero infiltrarsi gruppi di violenti diretti alla manifestazione dell'Anpi con Cgil e Pd. Le camionette dei carabinieri, uomini in borghese e poliziotti circondano ...

Perugia antifascista - Manifestazione contro la violenza :

Napoli - tensione e scontri a Manifestazione contro Casapound - : Il corteo dei centri sociali era stato convocato per protestare contro un appuntamento elettorale del movimento politico di Simone Di Stefano. Vicino alla stazione scene di guerriglia urbana, fermati ...

'Macerata è libera' nuova Manifestazione contro razzismo e fascismo : Questa volta il corteo organizzato dal Comune. Innocent Noseghale intanto è stato trasferito nel carcere di Ascoli Piceno -

Manifestazione pro-curda a Roma contro attacco turco su Afrin : Roma, , askanews, - Alcune centinaia di persone hanno sfilato per la strade di Roma in una Manifestazione organizzata dalla rete Kurdistan Italia per protestare contro l'operazione militare turca ...

Bologna - via il presidio contro la Manifestazione di Fn : scontri tra polizia e collettivi : Feriti 4 studenti e un poliziotto. Attivisti dei centri sociali avevano occupato la piazza in cui questa sera è previsto il comizio del segretario di Forza nuova Roberto Fiore

Bologna - scontri tra polizia e collettivi. Sgomberato il presidio contro la Manifestazione di Fn : Attivisti dei centri sociali avevano occupato la piazza in cui questa sera è previsto il comizio del segretario di Forza nuova Roberto Fiore

In migliaia alla Manifestazione contro il razzismo a Macerata. 3 i fermati per la morte di Pamela : Nessun incidente, ma cori shock sulle Foibe. La procura di Macerata ha intanto chiuso le indagini sulla morte di Pamela Mastropietro: le persone fermate, tutte di nazionalità nigeriana -

Macerata blindata per la Manifestazione contro il razzismo : All’iniziativa aderiscono i centri sociali e alcuni militanti di Anpi e Arci. La città è blindata e le scuole sono chiuse...