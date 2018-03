Maltempo | Tir fuori strada | Aurelia bloccata Liguria spezzata

Maltempo : il prefetto di Firenze revoca il blocco dei tir sulla A1 verso sud : Tornano a transitare i mezzi pesanti sull’A1 ma solo in direzione sud mentre permane il divieto su tutte le altre strade extraurbane della provincia di Firenze. Lo ha deciso il prefetto di Firenze, Alessio Giuffrida che ieri aveva disposto il blocco dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane, autostrade comprese. Nell’ordinanza viene consentito alla polizia stradale e a Autostrade per l’Italia ...

Maltempo : i tir tornano a circolare in Francia - non in Italia : Il traffico dei tir sull’Autostrada A8, nel sud della Francia, è stato ripristinato per il cessato allerta. Poco prima delle 15, tuttavia, restava ancora bloccato sull’Autofiori. Dalla centrale operativa, infatti, segnalano di non aver ancora ricevuto alcun contro ordine da parte delle autorità, per una ripresa della circolazione, rispetto al blocco stabilito ieri. Sono, tuttavia, ripartiti i mezzi pesanti che si trovavano fermi, ...

Maltempo : dalla Francia stop a Tir in uscita dall’Italia a Ventimiglia : Le regioni centrali e settentrionali del Paese saranno nuovamente interessate da “un’intensa perturbazione meteo con precipitazioni nevose anche a quota di pianura”. E’ quanto segnala Viabilità Italia, impegnata nel monitoraggio della circolazione lungo le autostrade e le strade principali. Le condizioni meteorologiche sulla Costa Azzurra, in Francia, hanno determinato le autorita’ francesi a disporre il divieto di ...

Maltempo Toscana - Asl allertate : garantiranno il pieno funzionamento : Per l’ondata di freddo eccezionale che sta interessando anche la Toscana e che prevede a partire da stanotte condizioni meteorologiche avverse per nevicate e gelo su buona parte della Regione, la direzione generale dei diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione, su indicazione del presidente e dell’assessore al diritto alla salute, ha inviato alle aziende sanitarie una circolare che indica tutte le azioni da promuovere ...

Maltempo - Mazzoncini : FS investirà 100 mln per sistemi antineve : Roma, 28 feb. , askanews, 'Sono stati commessi degli errori, che non ripeteremo. E dobbiamo delle scuse ai passeggeri. Quando uno sta sette ore in treno c'è poco dire, bisogna solo scusarsi, e ...

Maltempo - l'ordinanza di divieto ai Tir a macchia di leopardo in Romagna : Forlì e Cesena restano escluse dalle misure che alleviano il blocco totale dei mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate. La prefettura di Ravenna, infatti, ha disposto la revoca del provvedimento in ...

Maltempo - Ancona : ripartono traghetti viabilità dei tir con merce deperibile : ripartono i traghetti da Ancona e riaperta la viabilità portuale al traffico delle automobili e dei mezzi pesanti con prodotti deperibili a bordo. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, in coordinamento con la Capitaneria di porto, ha deciso di riaprire al traffico di auto e mezzi con prodotti deperibili a bordo delle navi in sosta nello scalo. La decisione è stata presa dopo la riunione del Cov della Prefettura. Le ...

Maltempo : in Irpinia autista di un tir salvato dall’assideramento : Gelo in Irpinia, dove un autista, 46enne di origini romene, ha rischiato di morire assiderato perché colto da un malore mentre cercava di installare le catene al suo tir. L’uomo è stato salvato dai carabinieri del comando provinciale di Avellino lungo la Statale 7 Bis nei pressi di Monteforte Irpino. La pattuglia era in servizio per aiutare gli automobilisti in difficoltà a causa della neve e ha notato l’uomo riverso a terra accanto ...

Maltempo : anche nel Casertano divieto di circolazione per i Tir : anche la Prefettura di Caserta blocca la circolazione degli automezzi di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate sul territorio della provincia, con l’esclusione della rete autostradale e delle principali strade extraurbane. La decisione è entrata in vigore a metà giornata, dopo l’improvvisa ripresa delle precipitazioni nevose in Campania. L'articolo Maltempo: anche nel Casertano divieto di circolazione per i Tir sembra essere ...

Maltempo : Confartigianato Veneto - prudenza ma no a blocchi preventivi Tir : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) – Dopo alcune precipitazioni nevose avvenute domenica in alcune regioni del centro-nord e le notizie diffuse sul possibile peggioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni, le Prefetture di mezza Italia hanno imposto lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti a partire dalle ore 22 del 25 febbraio “fino a cessate esigenze”. La decisione è stata presa dai Prefetti in via precauzionale, per ...

Maltempo : Fai-Conftrasporto - rimuovere divieti circolazione ai tir : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – Fai – Conftrasporto chiede “di rimuovere da subito i divieti circolazione ai mezzi pesanti, che stanno provocando danni inaccettabili al sistema produttivo. La politica non influenzi le scelte di chi deve decidere”. Con senso di responsabilità Fai – conftrasporto ieri ha preso atto della necessità di interdire la circolazione dei mezzi pesanti su gran parte delle strade d’Italia ma ...