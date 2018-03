Maltempo | strade nel caos per il gelicidio | disagi sulla A12 nella notte | bloccata

Maltempo - oggi ancora neve al nord : rischio gelicidio sulle autostrade : ancora neve al nord e tempo instabile al centro-sud. Dopo la neve il pericolo ora è il gelicidio, già in atto in alcune zone del Centro e in Romagna. sulle autostrade si segnalano molti disagi....

Maltempo : neve e pioggia gelata sulle Autostrade - chiusa l’A12 : Autostrade per l’Italia rende noto che sono in atto deboli nevicate nelle seguenti Autostrade: – A26 dei Trafori tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Bivio A21 Torino-Brescia – A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto – A10 Genova-Savona tra Genova Prà e Savona. pioggia gelata in atto, prestare attenzione su: – A1 Direttissima l’intero tratto – A1 Panoramica tra Rioveggio e ...

Maltempo Bologna : slavina sulla Sp 55 e albero caduto sulla Sp 54 - chiuse entrambe le strade : chiuse nel Bolognese, a causa di una slavina e della caduta di un albero, la strada provinciale 55 ad Alto Reno Terme e la strada provinciale 54 a Mordano. E’ quanto si legge in una nota della Città Metropolitana di Bologna. Nel dettaglio, viene spiegato, “dopo la slavina che nel tardo pomeriggio ha investito la SP 55 in località Case Forlai (Alto Reno Terme) per un fronte di circa venti metri provocandone la chiusura, in serata un ...

Maltempo Firenze : spalaneve in azione su 450 Km di strade : É scattata intorno alle 1.35 di stanotte l’operazione di salatura delle strade per garantire la massima sicurezza alla circolazione a Firenze. Secondo i dati raccolti dalla protezione civile del Comune sono complessivamente 450 i chilometri di strada oggetto di interventi di salatura/spalaneve con passaggi ripetuti. In particolare, dalle prime ore di oggi sono in funzione 34 mezzi spargisale di cui 23 con lama spalaneve e sono stati ...

Maltempo - treni e voli cancellati/ Ultime notizie Trenord - autostrade e aeroporti : Orio ritardi fino a 2 ore : Maltempo, treni e aerei cancellati e in ritardo. Ultime notizie trenitalia e Trenord: la mappa dei disagi, caos nei trasporti da Milano a Bologna e Firenze. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Maltempo - la Francia di nuovo sotto la neve da sud a nord : grandi disagi sulle strade [GALLERY] : 1/11 ...

Maltempo : situazione critica nelle strade del pavese : Nel primo pomeriggio di oggi è ripreso a nevicare in maniera intensa su Pavia e il resto della provincia. La situazione più critica, a livello di viabilità, si registra lungo diverse strade provinciali, dove oltre alla neve c’è anche il problema dello strato di ghiaccio che si è formato a causa del freddo intenso dei giorni scorsi. Proprio per il ghiaccio è stata chiusa la provinciale Mortara-Cilavegna. E’ difficile anche la ...

Maltempo - neve in Trentino : la situazione delle strade : Dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio la precipitazione nevosa in corso, attualmente, su tutto il territorio provinciale di Trento. Le strade principali, al momento, sono transitabili, senza particolari difficoltà, si raccomanda di viaggiare con prudenza per possibili tratti ghiacciati, considerando le basse temperature presenti da alcuni giorni. Si ricorda, inoltre, a tutti gli automobilisti di montare l’attrezzatura invernale. Mentre prosegue ...

Maltempo Marche : pericolo valanghe - chiuse 6 strade nel Pesarese : Nevica in tutto il territorio di Pesaro-Urbino: chiuse per pericolo valanghe 6 strade provinciali. Si tratta delle Sp 110 Chiaserna-Catria, Sp 105 Buonconsiglio-Catria, Sp 113 M. Tenetra, Sp 134 Chiaserna-Catria secondo tratto, nel settore Catria, e delle Sp 15 Monte Nerone e Sp 54 Monte Petrano nel settore Nerone. L'articolo Maltempo Marche: pericolo valanghe, chiuse 6 strade nel Pesarese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Autostrade : tratto Bari-Taranto mai chiuso - filtraggio per i mezzi pesanti : Da quanto si apprende dalla società Autostrade per l’Italia il tratto della A14 tra Bari e Taranto “non è mai stato chiuso al traffico”, a causa della neve. Viene solo effettuato un filtraggio dei mezzi pesanti teso a verificare la dotazione a bordo di catene, in modo da affrontare l’eventuale presenza di neve e strade ghiacciate. L'articolo Maltempo, Autostrade: tratto Bari-Taranto mai chiuso, filtraggio per i mezzi ...

Maltempo - ancora disagi a Roma : strade ghiacciate e treni in ritardo : disagi per i cittadini Romani dopo la nevicata di ieri: le scuole sono ancora chiuse. A causa delle basse temperature la neve si è trasformata in ghiaccio, rallentando e rendendo difficoltosa la circolazione delle auto. I treno Alta velocità in arrivo e in partenza da Roma fermano a Tiburtina e non a Roma Termini, con ritardi fino a due ore e alcune cancellazioni. L'articolo Maltempo, ancora disagi a Roma: strade ghiacciate e treni in ritardo ...

Maltempo Lazio : ghiaccio e neve - la situazione sulle strade : Sulla strada regionale 2 Cassia sono attive riduzioni di carreggiata tra Campagnano e Formello, dal km 20 al km 40, per interventi di salatura dell’asfalto a cura di Astral spa ai fini della messa in sicurezza del tratto. Personale di Astral spa all’opera sulla strada regionale 637 Diramazione di Frosinone e Gaeta per presenza di ghiaccio all’altezza del km 8+000. Sulla strada regionale 156 dei Monti Lepini sono attivi mezzi spargisale di Astral ...

Maltempo e neve - Anas : uomini e messi al lavoro dalla notte scorsa - la situazione sulle strade : lavoro senza sosta per uomini e mezzi Anas, impegnati dalla notte scorsa per fronteggiare l’ondata di gelo e neve, e per garantire la transitabilità in piena sicurezza, con mezzi spargisale e spazzaneve, su tutta la rete stradale e autostradale di competenza con un monitoraggio costante della viabilità dalla Sala situazioni di Roma e dalle sale operative dislocate sull’intero territorio nazionale. Nel Lazio nelle prossime ore i mezzi ...

Neve a Roma - gelo e Maltempo/ Protezione Civile : "Deciso l'intervento dell'Esercito per pulire le strade" : maltempo, gelo record e Neve a Roma: video allerta meteo Buran in mezza Italia, Fiumicino riaperto. Disagi a Roma Termini: info traffico e problemi anche a Firenze Santa Maria Novella(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 16:03:00 GMT)