Maltempo | stop treni zona Genova e Parma-La Spezia Chiusi alcuni tratti autostrade

Maltempo : chiusi alcuni tratti autostrade. Stop treni zona Genova e Parma-La Spezia. : L'A1 chiusa da Milano a Bologna, sbarramenti anche sull'A13 e A14. RFI: 'Ghiacciate le linee di alimentazione elettrica dei convogli'. Intanto sale a 55 il numero dei morti in Europa - Il Maltempo fa ...

Maltempo : A1 chiusa da Milano a Bologna - stop anche su altri tratti in Emilia Romagna. Treni fermi in Liguria : L'autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo Bologna in direzione sud. La decisione è stata presa per via della pioggia gelata che sta cadendo sul ...

Maltempo - RFI : stop treni zona Genova e Parma-La Spezia. Chiusi alcuni tratti autostrade : Ghiacciate le linee di alimentazione elettrica. Sulle autostrade lo sbarramento riguarda l'A13, A14 e A1 - Circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e ...

Maltempo - A12 bloccata per ore. Code sull'Aurelia. Stop treni Genova. Problemi in Emilia Romagna : Il fenomeno delle piogge gelate, che rendono immediatamente le superfici su cui cadono delle lastre di ghiaccio, sta interessando vari tratti autostradali, alcuni chiusi al traffico, altri sui quali ...

Maltempo - autostrade chiuse in Emilia Romagna a causa del gelo. Stop anche ai treni tra Genova - Parma e La Spezia : Il gelo di queste ore sta causando notevoli disagi alla circolazione stradale, soprattutto al Nord. A causa della pioggia ghiacciata, autostrade per l’Italia ha chiuso al traffico alcuni tratti autostradali in Emilia Romagna e Lombardia: A1 tra Milano sud e Sasso Marconi in entrambe le direzioni, A14 tra Bologna San Lazzaro e Cattolica compreso l’intero tratto della diramazione di Ravenna, il raccordo di Bologna Casalecchio e A13 tra ...

Maltempo - pioggia gelata sulla A15 : stop al tratto Pontremoli-S.S.Magra : Chiuso al traffico il tratto dell’A15 tra Pontremoli (Massa Carrara) e Santo Stefano Magra (La Spezia) a causa del fenomeno della pioggia gelata. E’ quanto si apprende dalla Polizia stradale. Il tratto, di circa 30 km, è stato chiuso in attesa dell’intervento dei mezzi per la ripulitura del manto stradale. Intanto Anas segnala che, a causa degli incolonnamenti di tir al casello di Impruneta dell’A1, il traffico ...

Maltempo : domani stop alle attività dell’Università di Bologna : Dopo le ordinanze dei sindaci sul Maltempo, domani sono sospese le attività didattiche nelle sedi dell’Università di Bologna: oltre che nel capoluogo, anche nei campus di Cesena, Forlì e Ravenna. Per il campus di Rimini si attendono le decisioni dell’autorità cittadina. Lo riferisce una nota dell’Alma Mater. L'articolo Maltempo: domani stop alle attività dell’Università di Bologna sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nevica ancora sull'Italia. Stop a 50% dei treni in 5 Regioni - : Viaggeranno solo metà dei regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e il 30% di quelli di Trenord non percorreranno le tratte in Lombardia. Fiocchi bianchi su Firenze, Liguria e ...

Maltempo - nevica ancora sull'Italia. Stop a 50% dei treni in 5 Regioni : Maltempo, nevica ancora sull'Italia. Stop a 50% dei treni in 5 Regioni Viaggeranno solo metà dei regionali in Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana e il 30% di quelli di Trenord non percorreranno le tratte in Lombardia. Fiocchi bianchi su Firenze, Liguria e Veneto. Previsto un rialzo delle ...

Maltempo - attesa ancora neve : stop ai mezzi pesanti in alcune regioni : Continua il monitoraggio della circolazione lungo le autostrade e le strade principali da parte di Viabilità Italia in vista dell’intensa perturbazione meteorologia con precipitazioni nevose anche a quota di pianura che interesserà le regioni centrali e settentrionali del Paese già da questa sera. Le Prefetture delle regioni Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte,e Campania adotteranno provvedimenti di interdizione alla circolazione ...

Maltempo - stop ai mezzi sopra le sette tonnellate e mezzo : La Spezia - La Prefettura comunica che con apposito decreto del Prefetto in data odierna è stato disposto il divieto di circolazione ai mezzi aventi massa complessiva autorizzata superiore a ...

Maltempo - allerta neve a Firenze : stop ai mezzi pesanti dalle 22 : Divieto di circolazione per i mezzi pesanti, con massa superiore a 7.5 tonnellate, su tutta la rete viaria della provincia di Firenze, fuori dai centri abitati, a partire dalle 22.00 di stasera, 28 febbraio, fino a ”cessate esigenze”. Lo ha deciso il prefetto di Firenze, Alessio Giuffrida per le previsioni meteo avverse. ”Ritenuto che la situazione di criticità meteorologica che interesserà gran parte di questo territorio ...

Maltempo : dalla Francia stop a Tir in uscita dall’Italia a Ventimiglia : Le regioni centrali e settentrionali del Paese saranno nuovamente interessate da “un’intensa perturbazione meteo con precipitazioni nevose anche a quota di pianura”. E’ quanto segnala Viabilità Italia, impegnata nel monitoraggio della circolazione lungo le autostrade e le strade principali. Le condizioni meteorologiche sulla Costa Azzurra, in Francia, hanno determinato le autorita’ francesi a disporre il divieto di ...

Fisco - stop sanzioni per Maltempo : Per le difficoltà create dall' ondata di maltempo che ha colpito l'Italia è possibile che venga decisa la cancellazione delle sanzioni legate al ritardo dei pagamenti tributari . Lo comunica l'Agenzia ...