Maltempo | riaperte A26 e A7 dopo la bufera di neve

Maltempo : riaperte le strade in Valsesia : E’ stata riaperta in parte la strada provinciale 10 che collega Rimasco con Rima, in alta Valsesia (Vercelli), chiusa nei giorni scorsi per il rischio valanghe. La decisione dopo un sopralluogo della Commissione locale valanghe dell’Unione Montana. Questa mattina e’ stata riaperta anche la provinciale 124 che da frazione Ferrate di Rimasco porta a Carcoforo, non piu’ isolata. Sempre a Rimasco ignoti hanno tagliato alcuni ...