Maltempo | riaperta l’A12 | Aurelia bloccata in Liguria

Maltempo - A24-A25 : riaperta la circolazione dei mezzi pesanti : Le Prefetture dell’Aquila e di Chieti, tenuto conto del mutato quadro meteorologico, hanno revocato con effetto immediato il divieto di circolazione, su tutta la rete stradale ed autostradale di Loro competenza al di fuori dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Sulle autostrade A24 e A25 la circolazione dei mezzi pesanti è rientrata nella ...

Maltempo : A24 riaperta ai mezzi pesanti nel tratto laziale : La Prefettura di Roma ha revocato nel pomeriggio il divieto di circolazione, precedentemente imposto per tutta la giornata odierna ai mezzi pesanti, sulla tratta dell’autostrada A24 di sua competenza. Per problemi connessi a possibili tratti ghiacciati sulle tratte di loro competenza, restano invece in vigore le ordinanze per il fermo dei mezzi pesanti emesse dalle Prefetture abruzzesi. Permane quindi il divieto di circolazione ai veicoli ...

Maltempo - incidente sulla A14 : riaperta la carreggiata in direzione nord : E’ stata ripristinata la viabilità sull’autostrada A14 che era rimasta chiusa per circa un’ora nel tardo pomeriggio in direzione nord, tra i caselli di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio (Fermo), a causa di un incidente stradale al km 274+300, causato anche dalla scarsa visibilita’ e dal fondo stradale viscido per la pioggia battente. L’apertura del tratto autostradale e’ avvenuta dopo la rimozione ...

Maltempo - si ribalta Tir : riaperta la A6 nel Savonese : E’ durata circa tre ore la chiusura della carreggiata sud fra Millesimo e Altare, in direzione di Savona, dell’autostrada A6, per l’incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. L’intervento di pulizia – il mezzo aveva perso carburante – e di ripristino della circolazione ha impegnato squadre del pronto intervento della società autostradale, polizia stradale e vigili del fuoco. A causa dell’incidente si è ...

Maltempo Calabria - Anas : riaperta la ss 107 ‘Silana Crotonese’ a Paola : La strada statale 107 ”Silana Crotonese” è stata riaperta alla circolazione alle ore 21 di ieri, venerdì 16 febbraio, in seguito alla chiusura resa necessaria a causa della caduta massi sul piano viabile che aveva interessato la statale al km 2,300, in territorio comunale di Paola. Lo comunica l’Anas. La statale 107 è stata riaperta in regime di senso unico alternato, regolato da semafori e con presidio di personale Anas sul ...

Maltempo Valle d’Aosta : riaperta la strada per Cervinia : riaperta in Valle d’Aosta la strada regionale della Valtournenche fino a Breuil–Cervinia: era chiusa da domenica pomeriggio a causa del rischio valanghe dopo le intense nevicate. Circa 5.000 le persone, residenti e turisti, rimaste isolate. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: riaperta la strada per Cervinia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sondrio : riaperta la strada per Livigno in Valtellina : A seguito della cessazione delle precipitazioni nevose è stata riaperta la strada che porta al passo del Foscagno: Livigno di conseguenza (Sondrio) non è più isolata. La via di comunicazione è stata oggetto di chiusura nei giorni scorsi a causa delle intense nevicate e del rischio valanghe. L'articolo Maltempo Sondrio: riaperta la strada per Livigno in Valtellina sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Valle d’Aosta : riaperta strada a Oyace dopo la valanga : In riferimento alla valanga staccatasi questa mattina, che ha sfiorato una casa e una stalla, provocando la chiusura della SR28, il sindaco di Oyace, Remo Domaine, ha reso noto che è stata riaperta “la strada in entrambi i sensi di marcia ma con guardiania. Ora faremo un sorvolo in elicottero, per avere contezza della situazione“. L'articolo Maltempo Valle d’Aosta: riaperta strada a Oyace dopo la valanga sembra essere il primo ...

Maltempo Lombardia : riaperta la SS301 del Foscagno - Livigno non è più isolata : Revocata questa mattina l’ordinanza di chiusura della SS301 del Foscagno, nel tratto del Comune di Valdidentro (Sondrio): dalla serata di ieri era infatti isolato il paese di Livigno per il rischio di valanghe. Ieri in poche ore in zona è caduto oltre un metro di neve. Resta interrotto il collegamento con la Svizzera attraverso il valico del Gallo. L'articolo Maltempo Lombardia: riaperta la SS301 del Foscagno, Livigno non è più isolata ...

Maltempo - Liguria : riaperta la via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante : E’ stata riaperta al traffico questo pomeriggio la via Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante, in provincia di Genova, che era chiusa dallo scorso 4 gennaio a seguito della caduta di alcuni massi dal costone roccioso che sovrasta la strada. Sono stati infatti completati i primi interventi di messa in sicurezza finalizzati alla riapertura a senso unico alternato della corsia lato mare. “L’apertura -si legge in una nota ...

Maltempo : riaperta la strada per Rhemes-Notre-Dame : Dopo i problemi legati alle intense nevicate dei giorni scorsi, e’ stata riaperta stamane la strada regionale da Proussaz (Rhemes-Saint-Georges) a Rhemes-Notre-Dame. Per consentire un allargamento del tracciato nella neve, sara’ tuttavia chiusa dalle 20 alla mezzanotte. Inoltre, fa sapere il sindaco, Corrado Oreiller, e’ stata ripristinata l’erogazione di corrente elettrica. In mattinata il primo cittadino di Courmayeur, ...

Maltempo Calabria : parzialmente riaperta la ‘tirrena inferiore’ in località Ceramida-Pellegrina : Anas comunica che, è stata riaperta al traffico la strada statale 18 ”Tirrena Inferiore”, interessata da un fenomeno franoso al km 499,400, in località Ceramida Pellegrina, una frazione del comune di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. Grazie al tempestivo intervento del personale Anas la strada sarà riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia entro stanotte, non appena saranno concluse le operazioni di sgombero ...

Maltempo Piemonte : Macugnaga non è più isolata - riaperta la strada : Non è più isolata Macugnaga, in provincia di Verbania: è stata infatti riaperta la strada che sale alla stazione turistica della valle Anzasca, chiusa ieri per pericolo valanghe. Nella notte alcune slavine si sono staccate dalla montagna senza causare danni. L'articolo Maltempo Piemonte: Macugnaga non è più isolata, riaperta la strada sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Torino : riaperta la strada provinciale del Sestriere : E’ stata necessaria un’intera giornata di lavoro di uomini e mezzi del Servizio Viabilita’ della Citta’ Metropolitana di Torino per la riapertura del tratto tra Sestriere Colle e Sestriere Borgata della strada provinciale 23 del Sestriere, che e’ nuovamente transitabile da questa sera, mettendo cosi’ fine all’isolamento di Borgata. Il tratto della provinciale 23 che va da Cesana a Sestriere Colle – ...