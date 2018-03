Maltempo - pioggia gelata sull'Emilia Romagna : chiusi diversi tratti di autostrade : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Maltempo - pioggia gelata sull'Emilia Romagna : chiusi diversi tratti di autostrade : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Maltempo - neve e pioggia gelata : Milano imbiancata - autostrade chiuse in Emilia-Romagna [LIVE] : Nuovo giorno alle prese con neve e gelicidio, con conseguenti disagi sulle strade italiane: ecco il punto della situazione, con aggiornamenti LIVE. neve a Milano Una nevicata molto leggera sta imbiancando Milano, senza determinare disagi sulle strade. La circolazione è regolare ovunque, anche per i mezzi pubblici, e solo sull’A7, nel Pavese, sta nevicando più intensamente. In città, la nevicata è molto debole e le temperature attorno a ...

Maltempo : neve e pioggia gelata sulle Autostrade - chiusa l’A12 : Autostrade per l’Italia rende noto che sono in atto deboli nevicate nelle seguenti Autostrade: – A26 dei Trafori tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Bivio A21 Torino-Brescia – A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto – A10 Genova-Savona tra Genova Prà e Savona. pioggia gelata in atto, prestare attenzione su: – A1 Direttissima l’intero tratto – A1 Panoramica tra Rioveggio e ...

Maltempo - pioggia gelata sulla A15 : stop al tratto Pontremoli-S.S.Magra : Chiuso al traffico il tratto dell’A15 tra Pontremoli (Massa Carrara) e Santo Stefano Magra (La Spezia) a causa del fenomeno della pioggia gelata. E’ quanto si apprende dalla Polizia stradale. Il tratto, di circa 30 km, è stato chiuso in attesa dell’intervento dei mezzi per la ripulitura del manto stradale. Intanto Anas segnala che, a causa degli incolonnamenti di tir al casello di Impruneta dell’A1, il traffico ...

Maltempo : si attenua gelo - fino weekend pioggia e ancora neve : Si attenua il grande freddo, ma pioggia e neve a bassa quota al Nord sono previsti anche per i prossimi giorni. Le temperature aumenteranno soprattutto al Sud, dove sono previsti fino a 20 gradi. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, le nevicate al Centronord "si andranno esaurendo nel corso della prossima notte mentre una nuova perturbazione, venerdì, raggiungerà l'Italia portando occasione per ...

?Maltempo - allerta Protezione Civile : neve - pioggia e gelo su gran parte dell'Italia : "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche". Rfi riduce i treni del 50%

Maltempo : freddo - neve - pioggia e vento forte sull’Italia : Comunicato Stampa Dipartimento di Protezione Civile Nazionale 24 Febbraio 2018 Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell’Italia. Al contempo, l’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente interesserà le regioni settentrionali per poi estendersi gradualmente al centro e al sud, […]

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo,...

Maltempo - domani in arrivo neve - pioggia e vento forte : diramata allerta anche per il Lazio : Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità, che coinvolgerà domani le estreme regioni meridionali dell'Italia. Al contempo, l'ingresso di aria ...

Maltempo Rimini : il bilancio di 2 giorni di pioggia eccezionale - ora scatta il piano neve e la rete di assistenza per i senza dimora : Solo dopo la mezzanotte di venerdì ha cessato di cadere la pioggia che ininterrottamente, per due giorni, ha colpito la fascia collinare e costiera del territorio riminese. Una massa d’acqua –150 mm di pioggia hanno registrato i pluviometri del capoluogo – che si è andata ad aggiungere al rapido scioglimento della neve caduta in montagna, andando a ingrossare enormemente la rete fluviale e quella dei reticolo dei canali e dei fossi in pianura. ...

Maltempo Piemonte - ancora pioggia e neve : il Cuneese il più colpito : 1/7 ...

Maltempo - pioggia e danni in Sicilia : calcinacci da un solaio feriscono due persone - esondano due torrenti nel Palermitano : Continua la conta dei danni in Sicilia colpita da Maltempo e forti piogge. A causa delle infiltrazioni d’acqua che si protraevano da tempo calcinacci si sono staccati dal solaio di un appartamento e sono finiti addosso a due persone (portate all’ospedale Civico dai sanitari del 118) che abitano al terzo piano di una palazzina di via Orazio Antinori, a Palermo, nei pressi di corso Alberto Amedeo. I vigili del fuoco stanno verificando ...

Maltempo Marche : su Pesaro e Fano 45 mm di pioggia : L’ondata di Maltempo che sta colpendo le Marche si è particolarmente concentrata nella parte Nord, soprattutto nella zona dei Comuni di Fano e Pesaro nei quali si registra una cumulata areale di 45 mm di pioggia. Lo rende noto la Regione. La Protezione Civile invita la popolazione alla massima attenzione ed a limitare gli spostamenti al necessario, per evitare eventuali disagi connessi con interruzioni sulle strade derivate da smottamenti ...