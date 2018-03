Maltempo | oggi ancora neve al nord | rischio gelicidio sulle autostrade

Maltempo : neve e pioggia gelata sulle Autostrade - chiusa l’A12 : Autostrade per l’Italia rende noto che sono in atto deboli nevicate nelle seguenti Autostrade: – A26 dei Trafori tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Bivio A21 Torino-Brescia – A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto – A10 Genova-Savona tra Genova Prà e Savona. pioggia gelata in atto, prestare attenzione su: – A1 Direttissima l’intero tratto – A1 Panoramica tra Rioveggio e ...

Maltempo Roma : oggi 220 interventi dei Vigili del Fuoco : Dalle otto di questa mattina alle venti di questa sera i Vigili del Fuoco operativi sul territorio Romano e provinciale hanno effettuato ben 220 interventi, e in coda ce ne sono altri 60. Nello specifico, si è intervenuto per danni d’acqua negli stabili, infiltrazioni su intonaci e cornicioni dei fabbricati, rami e alberi a forte rischio di caduta. Il restante 30% è stato per interventi di soccorso ordinario. Il dispositivo di soccorso del ...

Maltempo - pioggia gelata sulla A15 : stop al tratto Pontremoli-S.S.Magra : Chiuso al traffico il tratto dell’A15 tra Pontremoli (Massa Carrara) e Santo Stefano Magra (La Spezia) a causa del fenomeno della pioggia gelata. E’ quanto si apprende dalla Polizia stradale. Il tratto, di circa 30 km, è stato chiuso in attesa dell’intervento dei mezzi per la ripulitura del manto stradale. Intanto Anas segnala che, a causa degli incolonnamenti di tir al casello di Impruneta dell’A1, il traffico ...

TRENI E AEREI CANCELLATI E IN RITARDO/ Ultime notizie Trenord e Trenitalia - Maltempo : la situazione di oggi : maltempo, TRENI e AEREI CANCELLATI e in RITARDO. Ultime notizie TRENItalia e Trenord: la mappa dei disagi, caos nei trasporti da Milano a Bologna e Firenze.

La situazione dei treni di oggi e i ritardi a causa del Maltempo : Sono stati attivati dei "piani di emergenza" che comportano la cancellazione di alcuni treni, ma in molti casi potete sapere in anticipo se il vostro treno sarà cancellato The post La situazione dei treni di oggi e i ritardi a causa del maltempo appeared first on Il Post.

Maltempo : si attenua gelo - fino weekend pioggia e ancora neve : Si attenua il grande freddo, ma pioggia e neve a bassa quota al Nord sono previsti anche per i prossimi giorni. Le temperature aumenteranno soprattutto al Sud, dove sono previsti fino a 20 gradi. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, le nevicate al Centronord "si andranno esaurendo nel corso della prossima notte mentre una nuova perturbazione, venerdì, raggiungerà l'Italia portando occasione per ...

Maltempo Abruzzo : scuole chiuse oggi a L’Aquila : A causa delle avverse condizioni meteo il sindaco dell’Aquila ha disposto stamani la sospensione dell’attività didattica per la giornata odierna nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale. Gli alunni che dovessero essere già in viaggio – ha fatto sapere il Comune – saranno comunque accolti presso le sedi frequentate, come da accordi presi con i dirigenti scolastici. L'articolo Maltempo Abruzzo: scuole ...

?Maltempo - allerta Protezione Civile : neve - pioggia e gelo su gran parte dell'Italia : "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche". Rfi riduce i treni del 50%

Maltempo - la Protezione civile Marche : oggi tregua neve - domani nuova perturbazione : I fenomeni atmosferici di Maltempo che hanno investito le Marche negli ultimi giorni stanno concludendo il loro flusso. Lo rende noto la Regione. oggi le previsioni della Protezione civile regionale indicano una giornata di tregua dalla neve, ma gelo previsto nella notte. Per la giornata di domani è in arrivo una nuova perturbazione, che all’inizio porterà ancora neve, probabilmente anche sulla costa, ma con accumuli contenuti. Dalla ...

Maltempo Toscana : scuole chiuse a Poggio a Caiano - Rignano - Bagno a Ripoli e Impruneta domani 1° Marzo : I Comuni di Rignano sull’Arno, Bagno a Ripoli e Impruneta hanno ritenuto opportuno, in via esclusivamente precauzionale, di disporre la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata di giovedì 1° Marzo a causa dell’allerta per neve. Anche a Poggio a Caiano (Prato) tutti gli asili e le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani, giovedì 1 Marzo. Lo ha deciso il Comune, a causa dell’allarme ...

Maltempo : oggi il picco del gelo. A Roma sos ghiaccio. 5 cm di neve a Venezia : Rischio distacco di lastre di ghiaccio stamattina nella Capitale . Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che si sta ...

SCUOLE CHIUSE PER Maltempo - COMUNE DI NAPOLI OGGI 28 FEBBRAIO/ Neve e ghiaccio : per Miur non sono giorni persi : SCUOLE CHIUSE per MALTEMPO, COMUNE di NAPOLI, OGGI 28 FEBBRAIO 2018. Neve e ghiaccio fermano l'attività didattica, ma per Miur non sono giorni persi.