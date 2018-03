Maltempo | notte da incubo sulle strade | Liguria spezzata per ore in due | A12 chiusa per

Maltempo - strade nel caos per il gelicidio : disagi sulla A12 nella notte - bloccata l’Aurelia. Scuole chiuse al Nord e al Centro : L’autostrada è stata chiusa per il ghiaccio, auto e camion hanno dovuto passare per il passo del Bracco dove sono bloccati per il gelicidio. Bloccate elementari, medie, superiori e università in Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lombardia

Maltempo in Francia : neve a Parigi - “naufraghi” bloccati tutta la notte sull’autostrada : Parigi si è svegliata di nuovo imbiancata oggi, mentre ghiaccio e piogge gelate mettono a rischio le strade e le ferrovie del nord del Paese. Nel sud sono stati tanti i “naufraghi”, cioè centinaia di automobilisti rimasti bloccati tutta la notte sull’autostrada, in particolare sulla A9, vicino a Montpellier. Alcuni hanno abbandonando l’automobile sotto la neve. In vigore l’allerta che riguarda tutti i dipartimenti ...

Maltempo : a Verona durante la notte scorsa 36 persone accompagnate nei dormitori : Verona, 27 feb. (AdnKronos) - Sono state 36 le persone senza fissa dimora trovate per strada nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio e accompagnate nei dormitori della città da agenti di Polizia municipale, Forze dell’Ordine e associazioni impegnate sul territorio. I servizi notturni di vigi

Maltempo Polonia : 5 morti assiderati nella notte : nella notte in Polonia 5 persone sono morte assiderate: sono 53 i decessi dovuti al gelo dall’inizio del novembre scorso, secondo quanto reso noto dal Centro della sicurezza del governo di Varsavia. In alcune zone, riferiscono i media locali, le temperature sono scese anche a -26°C. La situazione meteo migliorerà solo a partire dalla prossima settimana. L'articolo Maltempo Polonia: 5 morti assiderati nella notte sembra essere il primo su ...

Maltempo e neve - Anas : uomini e messi al lavoro dalla notte scorsa - la situazione sulle strade : lavoro senza sosta per uomini e mezzi Anas, impegnati dalla notte scorsa per fronteggiare l’ondata di gelo e neve, e per garantire la transitabilità in piena sicurezza, con mezzi spargisale e spazzaneve, su tutta la rete stradale e autostradale di competenza con un monitoraggio costante della viabilità dalla Sala situazioni di Roma e dalle sale operative dislocate sull’intero territorio nazionale. Nel Lazio nelle prossime ore i mezzi ...

Maltempo - allerta Burian a Roma : aperti stanotte gli spazi alla stazione Termini e Tiburtina : Anche una parte della stazione Termini, ovvero l’atrio di ingresso delle ferrovie laziali in via Giolitti rimarrà aperta questa notte per l’emergenza freddo. Anche l’ingresso della stazione Tiburtina lato Pietralata resterà aperto a disposizione dei senza tetto. La richiesta arrivata nei giorni scorsi dal Campidoglio e’ stata accolta dal gruppo FS. L'articolo Maltempo, allerta Burian a Roma: aperti stanotte gli spazi alla ...

Maltempo - allerta E-R fino mezzanotte 26 : ANSA, - BOLOGNA, 24 FEB - allerta meteo, dal mezzogiorno di oggi fino alla mezzanotte di lunedì 26 per criticità idraulica e temporali e per criticità marino-costiera, in Emilia-Romagna. E' quanto ...

Notte di forte Maltempo in tutt’Italia : piogge torrenziali da Nord a Sud - Appennino sommerso di neve [LIVE] : 1/10 ...

Maltempo - il Comune di Ladispoli : “Stazione aperta di notte per ospitare i senza tetto” : “In previsione dell’ondata di freddo eccezionale che si sta per abbattere sul centro Italia e anche sul nostro litorale, abbiamo pianificato una serie di interventi per aiutare tutte le persone senza tetto che vivono in strada e che rischierebbero la vita con l’arrivo del forte gelo”. A parlare, riferisce una nota, è il delegato alla sanità, Roberto Oertel, che ha concordato con la Croce Ross Italiana una ricognizione ...

Maltempo nel Napoletano - sprofonda strada nella notte - tragedia sfiorata : Giugliano. Crollo di Santa Caterina, al lavoro per la messa in sicurezza. Nel punto crollato era stato programmato un intervento di manutenzione straordinaria la prossima settimana. Il punto...

Maltempo - notte da lupi al Sud : bufere di neve tra Campania - Basilicata - Puglia - Calabria e Sicilia [LIVE] : 1/5 ...

Maltempo - notte di forti piogge al Centro/Sud : dalla Campania alla Sicilia - nubifragi in atto [LIVE] : Il Maltempo continua ad imperversare nella notte al Centro/Sud, con piogge e temporali dalla Campania alla Sicilia e temperature in sensibile aumento. Spiccano i +16°C di Messina, in riva allo Stretto, ma anche i +4°C del Rifugio Citelli, sul versante orientale dell’Etna a 1.750 metri di altitudine. Si stanno esaurendo le forti piogge che hanno colpito la Sicilia orientale, dove nel pomeriggio e in serata sono caduti 142mm a Linguaglossa, ...

Maltempo Ravenna : allerta idrogeologica dalla mezzanotte di oggi fino a tutto domani : dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, martedì 6 febbraio, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 13, ‘gialla’, per criticità idrogeologica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. Il Comune di Ravenna raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali prestare particolare attenzione allo stato dei corsi ...