Maltempo | neve e pioggia gelata | Milano imbiancata | autostrade chiuse in Emilia-Romagna

Maltempo - oggi ancora neve al nord : rischio gelicidio sulle autostrade : ancora neve al nord e tempo instabile al centro-sud. Dopo la neve il pericolo ora è il gelicidio, già in atto in alcune zone del Centro e in Romagna. sulle autostrade si segnalano molti disagi....

Maltempo e gelo in Europa : la neve manda in tilt Berna e Zurigo - fino a mezzo metro di neve nel Regno Unito : La neve ha provocato disagi ai pendolari in Svizzera, nelle aree di Berna e Zurigo: nella città sulla Limmat alcune linee di bus sono rimaste completamente bloccate, mentre gli automobilisti sono rimasti fermi in lunghe code. La situazione è tornata lentamente alla normalità. Situazione analoga a Berna, dove i treni hanno subito ritardi per l’intensa nevicata. La tratta ferroviaria Worblaufen-Berna è rimasta interrotta per diverse ore, con ...

Maltempo : neve e pioggia gelata sulle Autostrade - chiusa l’A12 : Autostrade per l’Italia rende noto che sono in atto deboli nevicate nelle seguenti Autostrade: – A26 dei Trafori tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Bivio A21 Torino-Brescia – A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto – A10 Genova-Savona tra Genova Prà e Savona. pioggia gelata in atto, prestare attenzione su: – A1 Direttissima l’intero tratto – A1 Panoramica tra Rioveggio e ...

Maltempo - in Emilia Romagna neve e ghiaccio : 350 volontari e 82 squadre : Oltre 350 volontari per 82 squadre attive dal 21 febbraio ad oggi. Sono le forze messe in campo dall’Agenzia regionale di Protezione civile dell’Emilia Romagna per contrastare i disagi causati dal Maltempo che sta colpendo, soprattutto in queste ore, l’Emilia-Romagna.Il presidente della Regione Bonaccini ha chiesto lo stato di mobilitazione del servizio nazionale della Protezione civile per far fronte a eventuali ulteriori necessità di ...

Allerta Meteo - forte Maltempo in tutt’Italia tra NEVE - GELICIDIO e SCIROCCO : scuole chiuse anche Venerdì 2 Marzo in molti Comuni [ELENCO LIVE] : Allerta Meteo – scuole chiuse anche domani, Venerdì 2 Marzo, in molti Comuni d’Italia a causa della forte ondata di maltempo in atto, provocata dallo SCIROCCO caldo-umido in scorrimento sull’aria fredda portata nei giorni scorsi dal gelido Burian siberiano. L’Allerta è elevata soprattutto per il Nord, dove continuerà a nevicare anche nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei Comuni in cui le scuole ...

Maltempo - Rfi : il piano neve-gelo in Piemonte sarà attivo anche domani : In Piemonte il piano ‘neve e gelo’ di Rfi sara’ attivo anche domani. “A seguito dell’allerta dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile del Piemonte, valida fino alla mezzanotte di domani – annuncia l’azienda – Rete Ferroviaria Italiana manterra’ attivo il proprio piano ‘neve e gelo’. La riprogrammazione dei servizi ferroviari prevede, in base ...

Maltempo - ancora neve sull'Italia : imbiancate Milano - Genova e Firenze | Guarda foto e video : Maltempo, ancora neve sull'Italia: imbiancate Milano, Genova e Firenze | Guarda foto e video Fiocchi bianchi anche su Padova, Vicenza, Verona, Bergamo e Savona. Disagi per i viaggiatori. Scuole chiuse in molti Comuni della penisola Continua a leggere L'articolo Maltempo, ancora neve sull'Italia: imbiancate Milano, Genova e Firenze | Guarda foto e video è su NewsGo.

Maltempo - ancora neve sullItalia : imbiancate Milano - Genova e Firenze : Milano, le palme del Duomo "gelate" dalla neve IPA 1 di 29 IPA 2 di 29 IPA 3 di 29 IPA 4 di 29 IPA 5 di 29 IPA 6 di 29 IPA 7 di 29 IPA 8 di 29 IPA 9 di 29 IPA 10 di 29 IPA 11 di 29 IPA 12 di 29 IPA 13 ...

Maltempo - ad Alba in azione il piano neve : niente scuole chiuse domani 2 Marzo : Trentatré macchine operatrici tra trattori, sabbiatori e palette per marciapiedi, più 12 spalatori e 5 coordinatori sono in azione da ieri ad Alba per pulire la neve nelle diverse zone della città a ciclo continuo. Dopo i trattamenti antigelivi fatti ieri sera dalle 21, stanotte alle 3 sono entrati in azione i mezzi spalatori della neve ed i sabbiatori per altri trattamenti antigelo. Contemporaneamente gli spalatori hanno pulito gli ...

Allerta Meteo - Scirocco dopo il Burian : ancora NEVE al Nord - Maltempo al Centro/Sud. Nuovo avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Un intenso flusso di correnti miti avanza da ovest, andando progressivamente a sostituire la massa d’aria fredda di origine artica giunta sull’Italia nei giorni scorsi, causando tempo instabile nelle regioni Centro-meridionali, ma favorendo ancora nevicate, fino a quote di pianura, sulle regioni settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con ...

Maltempo : chiudono alcune scuole per neve in Bergamasca domani 2 Marzo : A causa delle nevicate delle ultime ore e di quelle previste per domani, in provincia di Bergamo è stata decisa la chiusura di alcune scuole. In città domani chiude l’istituto Aeronautico di via Carducci. A Val Brembilla il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole, dall’asilo nido alla scuola media nelle giornate di domani e sabato. Stesso provvedimento ma solo per domani a Solto Collina, così come per l’istituto ...

Maltempo - neve in Emilia : scuole chiuse domani 2 Marzo in molti Comuni del Bolognese : Viste le abbondanti precipitazioni in corso, nella quasi totalità dei Comuni del territorio metropolitano Bolognese, al momento 49 su 55, domani, venerdì 2 Marzo, verrà sospesa l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado e in tutti i servizi educativi. Le scuole delle zone montane erano chiuse già da oggi, 1 Marzo. Al momento è prevista la chiusura in questi Comuni: Alto Reno Terme; Anzola dell’Emilia; Argelato; ...

Maltempo Firenze : spalaneve in azione su 450 Km di strade : É scattata intorno alle 1.35 di stanotte l’operazione di salatura delle strade per garantire la massima sicurezza alla circolazione a Firenze. Secondo i dati raccolti dalla protezione civile del Comune sono complessivamente 450 i chilometri di strada oggetto di interventi di salatura/spalaneve con passaggi ripetuti. In particolare, dalle prime ore di oggi sono in funzione 34 mezzi spargisale di cui 23 con lama spalaneve e sono stati ...

Maltempo Germania : il Burian porta ancora neve e temperature gelide fino al weekend : In Germania le persone farebbero bene a non considerare nemmeno l’idea di mettere via i vestiti più pesanti. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha dichiarato che oggi, 1 marzo, le temperature non saliranno oltre i -7°C lungo il confine con la Polonia. La temperatura più alta su tutto il Paese, invece, sarà di 1°C: le regioni intorno ai fiumi Mosella e Reno nell’ovest del Paese potranno godersi questo lusso. Anche gran parte della Germania ...