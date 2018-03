Maltempo Lucca | rotture di tubi e contatori ko | 1 300 interventi di Gaia 

meteoweb.eu

(Di venerdì 2 marzo 2018) Sono per l’esattezza 1.309 le richieste, giunte al numero verde emergenze e guasti di GAIA S.p.A., che hanno dato luogo a un intervento tecnico durante i giorni in cui le temperature sono state particolarmente rigide (28 e 29 febbraio). Diversi sono i motivi di contatto, in gran parte legati alle problematiche dovute al gelo: la rottura di(223 casi segnalati in due giorni), mancanza di acqua in casa (702 episodi, 70 solo su Fivizzano) perdite di acqua dalla rete (118), perdite di acqua dal contatore (101) e altri inconvenienti. 581sono stati eseguiti il 27 febbraio e 728 il 28 febbraio. Il Comune con maggior numero di richieste è stato Carrara (144 nelle due giornate), a seguire Massa (107) Pietrasanta (99) e Camaiore (91). Le zone più “critiche” da gestire chiaramente quelle montane: lunigiana e garfagnana. A Corsanico di Montignoso si è reso ...