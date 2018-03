Maltempo | il sindaco di Abetone | accordo con l’Anas sulla Ss12 

Maltempo Marche - il sindaco di Pesaro : domani niente scuole chiuse : “domani, sabato 3 marzo, tutte le scuole pesaresi saranno aperte, comprese le superiori. Le strade sono percorribili e Adriabus garantisce il trasporto pubblico per gli studenti anche dai Comuni della provincia. La protezione civile prevede per le prossime ore pioggia debole e temperature in leggero aumento“: lo ha dichiarato il sindaco di Pesaro. L'articolo Maltempo Marche, il sindaco di Pesaro: domani niente scuole chiuse sembra ...

Maltempo e neve a Roma - il sindaco Raggi : “E’ andata bene - i fatti ci hanno dato ragione” : “E’ andata bene, gia’ da giovedi’ della scorsa settimana abbiamo attivato tutte le procedure in previsione di una possibile nevicata. Domenica tutte le strutture preposte erano nella sala Coc della Protezione civile per non fari trovare impreparati. E’ vero io ero in Messico ma con i potenti mezzi della tecnologia, il cellulare, sono stata in costante aggiornamento con il vice sindaco Luca Bergamo. Ci sono state le ...

Maltempo - sindaco del Comune del Gargano : “La situazione è critica” : “Continua a nevicare e la situazione è critica su tutto il Gargano. Tutti i nostri mezzi sono operativi e lo sono stati dalle prime ore dell’alba. Vi chiediamo collaborazione: usate le automobili sono per le emergenze e solo se equipaggiate”. E’ l’appello ai cittadini del sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. “Lo stato di allerta – aggiunge D’Arienzo – è ...

Maltempo e neve - il sindaco di Fano : “Rinviare le elezioni” : “Considerata l’eccezionale ondata di Maltempo sulla costa adriatica e che oggi siamo a soli tre giorni dalle elezioni chiedo al ministro dell’Interno di verificare la possibilità di un rinvio del voto di una settimana“: lo ha dichiarato il sindaco di Fano Massimo Seri. “Diversi Comuni sono in difficolta’ nell’approntare i seggi elettorali e i disagi provocati dalla neve potrebbero alimentare ...

Maltempo Puglia - il sindaco di Vico del Gargano : “Situazione drammatica - siamo completamente isolati” : Intensa nevicata a Vico del Gargano nella notte: il comprensorio è completamente isolato. In alcune zone è caduto anche un metro di neve, bloccando l’accesso alle abitazioni. I Vigili del fuoco e i carabinieri stanno intervenendo nel centro garganico per accompagnare malati e dializzati nei centri medici. In alcune zone di Vico del Gargano manca anche l’energia elettrica. Scuole e negozi sono chiusi. Impossibile raggiungere anche i ...

Maltempo - botta e risposta tra Protezione civile della Campania e sindaco di Napoli. I tecnici : "Allerta data in anticipo" : Una nota raccomanda ai primi cittadini della Regione di adottare ogni misura precauzionale e di prevenzione fino a giovedì

Maltempo a Bari - il sindaco chiude le scuole dopo le polemiche. Giornata di caos per la neve : La città in tilt per la nevicata che il Comune definisce "Imprevista". Ponti chiusi e poi riaperti, riatardi per i treni e voli cancellati. Il Comune sparge il...

Maltempo e neve - l’appello del sindaco di Pozzuoli : “Evitate di uscire” : La nevicata che ha interessato anche Pozzuoli ha determinato criticità nella circolazione e nei collegamenti pubblici. Da qui l’appello lanciato dal sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia: “Vi invito a non mettervi per nessun motivo alla guida. Se siete gia’ in strada, parcheggiate le vostre automobili ovunque siate: le lastre di ghiaccio e il perdurare della nevicata stanno causando molti incidenti e problemi alla ...

Maltempo - il sindaco di Pesaro : “Domani scuole aperte” : “Tutte le scuole domattina saranno regolarmente aperte. La protezione civile, verificati gli ultimi dati, non ritiene necessario la chiusura delle scuole”. Lo rende noto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci su Facebook, sottolineando pero’ che la situazione “rimane problematica“. Il primo cittadino invita a spostarsi in auto il meno possibile “perché ci sono smottamenti e frane sulle strade. Le previsioni della ...

Maltempo : il sindaco di Benevento insedia il Centro operativo comunale : “Da domenica sarà operativo il COC (Centro operativo comunale) e saranno allertati gli uffici comunali impegnati nell’attuazione delle misure previste per far fronte alle eventuali emergenze Maltempo. E’ quanto emerso al termine della riunione convocata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in vista dell’ondata di freddo (con rischio neve e ghiaccio) che investirà anche il Sannio a partire da domenica e che, ...

Maltempo Roma - il Sindaco Raggi allerta gli uffici : “Pronti in caso di neve” : La Sindaca di Roma Virginia, a quanto si apprende, ha allertato tutti gli uffici competenti – dalla Protezione civile, alla Polizia Locale di Roma Capitale fino al Simu, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola – perche’ predispongano le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Citta’ Eterna. Roma e’ dotata di un piano operativo per affrontare un’eventuale emergenza neve. Raggi, infatti, lo scorso ...

Maltempo Piemonte - il sindaco di Cesana : “Ridurre al minimo gli spostamenti” : Il sindaco di Cesana Torinese, Lorenzo Colomb, rende noto che “al momento non si registrano particolari criticita’ sul nostro territorio“. Il primo cittadino invita la popolazione “a ridurre al minimo gli spostamenti sulle strade“, a “muoversi solo in caso di necessita’” e a “non sostare in prossimita’ degli alberi e di pendii per il rischio di caduta e distacco di valanghe“. ...