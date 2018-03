Maltempo | il gelo spezza l' Italia in due | autostrade e treni caos

Maltempo - il gelo paralizza l’Europa : salgono a 55 le vittime : Sale a 55 morti il tragico bilancio dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta da domenica scorsa su tutta Europa. Lo riferisce la Bbc. La situazione più grave in Polonia, dove i morti assiderati – in gran parte senza tetto – sono stati almeno 21. Altri sette morti in Slovacchia e sei nella Repubblica Ceca, spiega l’emittente britannica. Tre le vittime in Spagna, 5 in Lituania, 4 in Francia, due in Serbia, Italia, ...

Maltempo - autostrade chiuse in Emilia Romagna a causa del gelo. Stop anche ai treni tra Genova - Parma e La Spezia : Il gelo di queste ore sta causando notevoli disagi alla circolazione stradale, soprattutto al Nord. A causa della pioggia ghiacciata, autostrade per l’Italia ha chiuso al traffico alcuni tratti autostradali in Emilia Romagna e Lombardia: A1 tra Milano sud e Sasso Marconi in entrambe le direzioni, A14 tra Bologna San Lazzaro e Cattolica compreso l’intero tratto della diramazione di Ravenna, il raccordo di Bologna Casalecchio e A13 tra ...

Maltempo e gelo in Europa : la neve manda in tilt Berna e Zurigo - fino a mezzo metro di neve nel Regno Unito : La neve ha provocato disagi ai pendolari in Svizzera, nelle aree di Berna e Zurigo: nella città sulla Limmat alcune linee di bus sono rimaste completamente bloccate, mentre gli automobilisti sono rimasti fermi in lunghe code. La situazione è tornata lentamente alla normalità. Situazione analoga a Berna, dove i treni hanno subito ritardi per l’intensa nevicata. La tratta ferroviaria Worblaufen-Berna è rimasta interrotta per diverse ore, con ...

Maltempo - Rfi : il piano neve-gelo in Piemonte sarà attivo anche domani : In Piemonte il piano ‘neve e gelo’ di Rfi sara’ attivo anche domani. “A seguito dell’allerta dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile del Piemonte, valida fino alla mezzanotte di domani – annuncia l’azienda – Rete Ferroviaria Italiana manterra’ attivo il proprio piano ‘neve e gelo’. La riprogrammazione dei servizi ferroviari prevede, in base ...

Maltempo Toscana : “Il gelo brucia i raccolti di carciofi e finocchi” : Il gelo di questi giorni ha bruciato il 90% dei raccolti di carciofi della Val di Cornia (Livorno) ed azzerato quello dei finocchi. E’ quanto spiegano Cia e Confagricoltura Toscana. Da stimare, invece i danni per le piantagioni di pesche, albicocche e susine. Il freddo e la neve potrebbero invece essere un toccasana per la coltivazione degli olivi in quanto le basse temperature colpiscono il parassita mosca dell’olivo, fanno sapere ...

Maltempo : si attenua gelo - fino weekend pioggia e ancora neve : Si attenua il grande freddo, ma pioggia e neve a bassa quota al Nord sono previsti anche per i prossimi giorni. Le temperature aumenteranno soprattutto al Sud, dove sono previsti fino a 20 gradi. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera, le nevicate al Centronord "si andranno esaurendo nel corso della prossima notte mentre una nuova perturbazione, venerdì, raggiungerà l'Italia portando occasione per ...

Maltempo e gelo in Svizzera : chiuso per neve l’aeroporto di Ginevra : Il traffico aereo all’aeroporto di Cointrin (Ginevra) è sospeso fino a nuovo ordine: le piste sono ricoperte di neve, ha spiegato stamane all’ats un portavoce. L’aeroporto invita i viaggiatori a verificare presso la propria compagnia se il proprio volo è ancora previsto, ma consiglia anche di non recarsi per il momento allo scalo. Le avverse condizioni meteo non sembrano avere condizionato le operazioni all’aeroporto di ...

Maltempo - ancora vittime in Europa : due morti in Spagna per neve e gelo - altre vittime in Serbia e Slovenia : Due persone sono morte ieri in Spagna vittime dell’ondata di Maltempo che ha colpito il paese, soprattutto al Nord. Un operaio di 50 anni che stava mettendo in sicurezza una zona boschiva sulla quale si era abbattuta una forte nevicata e’ stato ucciso dalla caduta di un albero nel nord dell’Andalusia. Un altro uomo, di 65 anni, è morto a Galdakao, nel Paese Basco, per una caduta causata dal ghiaccio. Problemi di traffico sono ...

?Maltempo - allerta Protezione Civile : neve - pioggia e gelo su gran parte dell'Italia : "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche". Rfi riduce i treni del 50%

