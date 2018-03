Maltempo | ghiaccio sull' A12 Tir fuori strada | Aurelia bloccata

Maltempo - chiusa A12 per ghiaccio. Lunghe code sull'Aurelia : Il fenomeno delle piogge gelate, che rendono immediatamente le superfici su cui cadono delle lastre di ghiaccio, sta interessando vari tratti autostradali, alcuni chiusi al traffico, altri sui quali ...

Maltempo - in Emilia Romagna neve e ghiaccio : 350 volontari e 82 squadre : Oltre 350 volontari per 82 squadre attive dal 21 febbraio ad oggi. Sono le forze messe in campo dall’Agenzia regionale di Protezione civile dell’Emilia Romagna per contrastare i disagi causati dal Maltempo che sta colpendo, soprattutto in queste ore, l’Emilia-Romagna.Il presidente della Regione Bonaccini ha chiesto lo stato di mobilitazione del servizio nazionale della Protezione civile per far fronte a eventuali ulteriori necessità di ...

Maltempo e ghiaccio : problemi per i bus sul versante montano del Teramano : A causa del persistere del Maltempo, le principali criticità oggi si sono registrate per i servizi gomma Tua sul versante montano della provincia di Teramo. In questo territorio, infatti, nella fascia oraria compresa tra le 6 e le 10, non è stato possibile effettuare 20 corse, l’80% delle quali (16 corse) per la presenza di neve e ghiaccio. Si e’ registrata qualche anomalia ai bus e, in alcuni casi, è stato disposto l’invio ...

ALLERTA NEVE E GELICIDIO IN LIGURIA E TOSCANA: da Buran e Big Snow, Ultime notizie video su maltempo e ghiaccio. Imbiancate anche Milano, Torino, Genova e Firenze: colpo di coda del freddo

Maltempo Abruzzo : domani 2 marzo niente scuole chiuse a L’Aquila - ma c’è il rischio ghiaccio : L’allerta meteo emessa dal Dipartimento di Protezione civile, valido dalla serata di ieri e per le successive 12 ore, prevedeva per L’Aquila quantitativi deboli di neve. La sospensione delle lezioni nella giornata odierna è stata determinata dalle moderate precipitazioni nevose, soprattutto nelle frazioni e nelle aree piu’ in quota, e dalla prevista variazione delle temperature che potrebbe determinare pioggia congelata. La ...

Maltempo - Italia sotto la neve - chiusa l'A1 per ghiaccio : scuole chiuse in Toscana - Umbria ed Emilia Romagna : Continua a nevicare in gran parte d'Italia. Anche Milano si è risvegliata stamani imbiancata da una coltre di neve di un paio di centimetri che, allo stato, non sta provocato particolari disagi all'...

Maltempo : oggi il picco del gelo. A Roma sos ghiaccio. 5 cm di neve a Venezia : Rischio distacco di lastre di ghiaccio stamattina nella Capitale . Secondo quanto si è appreso, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che si sta ...

SCUOLE CHIUSE PER Maltempo - COMUNE DI NAPOLI OGGI 28 FEBBRAIO: Neve e ghiaccio fermano l'attività didattica, ma per Miur non sono giorni persi.

Maltempo : a Roma SOS ghiaccio - rischio distacco di lastre : A Roma questa mattina c’è il rischio di distacco di lastre di ghiaccio: i vigili del fuoco stanno intervenendo in via dei Prati Fiscali per una grossa lastra che sporge pericolosamente da quinto piano di un palazzo. Si segnalano anche delle stalattiti a piazzale Prenestino. #RomeIsUs#buongiorno#Roma#28febbraio Fontana delle Naiadi La Ninfa degli Oceani ricoperta dal ghiaccio. Piazza della Repubblica.#fontaneghiacciate ...

Maltempo Roma : interventi antighiaccio in periferia e in centro : interventi anti ghiaccio sulle strade di Roma, dal centro storico fino alle rampe del Grande Raccordo Anulare: i mezzi spargisale hanno lavorato tutta la notte per sgomberare e mettere in sicurezza tutte le rampe del Gra, i Lungotevere, via Tiburtina, via Cristoforo Colombo, via Collatina, via di Malafede, la Tangenziale da Batteria Nomentana a viale Castrense. Le squadre Ama sono intervenute sia sulle grandi direttrici periferiche, come la ...

Neve a Napoli, Maltempo blocca aerei e treni: voli cancelati a Capodichino, ultime notizie sui trasporti nel caos come a Roma. fermi mezzi pubblici, riapre la metro Anm