Maltempo | evacuazioni in California

corrieredellosport

: #Maltempo: ordine evacuazione per 30.000 persone in #California. In vista arrivo violenta tempesta di neve nel su -… - GiaPettinelli : #Maltempo: ordine evacuazione per 30.000 persone in #California. In vista arrivo violenta tempesta di neve nel su -… - susydalgesso : Evacuazioni in California -

(Di venerdì 2 marzo 2018) ANSA, - LOS ANGELES, 2 MAR - Le autorità del sud dellahanno diramato un ordine di evacuazione per 30.000 persone in vista dell'arrivo di una violenta tempesta di neve. In particolare, si ...