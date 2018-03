Maltempo | emergenza in Toscana | il fiume Cecina in piena | sopra il livello di guardia

Maltempo Toscana - Valtiberina : Rossi pronto a chiedere lo stato di emergenza : Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha accolto immediatamente l’appello lanciato dai sindaci dei Comuni di Badia Tedalda e di Sestino, entrambi in provincia di Arezzo, in grande difficoltà dopo l’ondata di Maltempo dei giorni scorsi. Il presidente ha quindi annunciato di aver dato mandato di eseguire nei tempi più rapidi possibili il sopralluogo per verificare i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza ...

Maltempo - Patanè : “Valutare stato emergenza agricoltura litorale laziale” : Maltempo: Patanè, “Valutare stato emergenza agricoltura litorale laziale” “Di fronte alla abbondante nevicata e alle gelate dei giorni scorsi, le istituzioni valutino la possibilità di... L'articolo Maltempo, Patanè: “Valutare stato emergenza agricoltura litorale laziale” su Roma Daily News.

Maltempo Puglia : a Vico del Gargano “emergenza terminata - tornati alla normalità” : “L’emergenza è finalmente terminata e siamo tornati alla normalità anche se stiamo ancora lavorando per risolvere le ultime criticità“: lo ha dichiarato il sindaco di Vico del Gargano in riferimento alla situazione nel centro foggiano rimasto isolato a causa della neve. I Vigili del fuoco che stanno operando per liberare diverse automobili bloccate e stanno dando assistenza alla popolazione. “Ormai i problemi piu’ ...

Maltempo : la Provincia di Fermo chiede lo stato di emergenza e calamità : La Provincia di Fermo chiederà alla Regione Marche la dichiarazione dello stato di emergenza per i danni alla viabilità Provinciale e comunale e alle infrastrutture pubbliche. Ma chiederà anche il riconoscimento dello stato di calamita’ naturale per i danni causati alle produzioni agricole e alle infrastrutture ad esse collegate. L'articolo Maltempo: la Provincia di Fermo chiede lo stato di emergenza e calamità sembra essere il primo su ...

Maltempo - Rfi : domani emergenza grave Centro-Nord - treni ridotti : Roma, 28 feb. , askanews, Rfi ha attivato lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo su Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche alla luce del bollettino meteo ...

Maltempo : l’aeroporto di Bergamo predispone il Piano Emergenza Neve : Scatta questa notte all’Aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) il Piano Emergenza Neve predisposto per far fronte all’arrivo della nuova perturbazione che nelle prossime 48 ore porterà la neve al Nord. Oltre al trattamento delle superfici di volo, dei piazzali e delle aree di movimento degli aeromobili e dei mezzi di servizio aeroportuali, saranno impiegati a pieno regime tutti i mezzi di de-icing e il relativo personale per le ...

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve in arrivo sull'Italia - emergenza al Nord : Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. neve anche sulle regioni centrali, soprattutto su altitudini più elevate

Maltempo - allerta neve Milano : il Comune attiva il piano di emergenza : Si è svolta oggi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, una riunione per pianificare le attività in vista della nevicata prevista a partire da questa notte, in base alle comunicazioni di ordinaria criticità (codice giallo) emesse della Protezione Civile. Alla riunione erano presenti le direzioni Mobilità e Ambiente, Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, oltre ad Amsa, Atm, MM e Aler, allo scopo di coordinare gli interventi. ...

Maltempo : Cav - emergenza neve - su passante di Mestre trattamenti preventivi (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Inoltre, per ottimizzare il controllo e il monitoraggio delle attività svolte dai mezzi utilizzati (lame sgombraneve e spargitori) è stato adottato un sistema di monitoraggio delle flotte che prevede la localizzazione del mezzo su ogni spargitore e treno di lame. Completa

Maltempo : Cav - emergenza neve - su passante di Mestre trattamenti preventivi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il piano prevede il movimento a partire da più punti strategici e precisamente da 4 “Posti manutenzione” principali (Mestre, Spinea, Preganziol e Dese) e da altrettanti “Posti manutenzione” secondari (a Mira-Oriago, Mirano-Dolo, Padova est e Martellago-Scorzè), predispost

Maltempo : Cav - emergenza neve - su passante di Mestre trattamenti preventivi : Venezia, 28 feb. (AdnKronos) - neve in arrivo anche in pianura, CAV Spa è pronta ad affrontare l’eventuale emergenza. Sulle tratte gestite dalla società (passante di Mestre, A4-A57 da Padova est a Mestre, Tangenziale e raccordo Marco Polo) mezzi, uomini e dotazioni sono in campo per gestire al megli

Maltempo : Provincia Padova pronta all'emergenza con piano neve (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Già da lunedì scorso, i nostri cantonieri stanno continuando a percorrere le strade Provinciali con i mezzi spargisale e stanno monitorando quindi la situazione in tempo reale. Siamo costantemente impegnati nel fare il possibile per affrontare l’emergenza, con tutto il p