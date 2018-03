Maltempo | domani 3 Marzo niente scuole chiuse a Bologna 

Maltempo Piemonte : continua a nevicare - domani ancora piogge gelate : Proseguono le intense nevicate in Piemonte con temperature minime sotto lo zero. Domattina si attende ancora pioggia gelata, con un miglioramento nel pomeriggio. Stamattina in provincia di Cuneo si è registrata una minima di -7°C gradi, e la massima vicina a 0°C. L'articolo Maltempo Piemonte: continua a nevicare, domani ancora piogge gelate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Marche - il sindaco di Pesaro : domani niente scuole chiuse : "domani, sabato 3 marzo, tutte le scuole pesaresi saranno aperte, comprese le superiori. Le strade sono percorribili e Adriabus garantisce il trasporto pubblico per gli studenti anche dai Comuni della provincia. La protezione civile prevede per le prossime ore pioggia debole e temperature in leggero aumento": lo ha dichiarato il sindaco di Pesaro.

Maltempo - Rfi : il piano neve-gelo in Piemonte sarà attivo anche domani : In Piemonte il piano ‘neve e gelo’ di Rfi sara’ attivo anche domani. “A seguito dell’allerta dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile del Piemonte, valida fino alla mezzanotte di domani – annuncia l’azienda – Rete Ferroviaria Italiana manterra’ attivo il proprio piano ‘neve e gelo’. La riprogrammazione dei servizi ferroviari prevede, in base ...

Maltempo : ad Arezzo scuole chiuse anche domani 2 Marzo : Il sindaco Alessandro Ghinelli ha disposto la chiusura degli asili nido e di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado ubicati nel territorio del Comune di Arezzo anche per la giornata di venerdì 2 Marzo. Infatti, dopo i fenomeni nevosi, la situazione che potrebbe portare disagi e pericoli alla mobilità è legata alla possibile formazione di ghiaccio sulle strade. Per la viabilità restano tutti percorribili con catene montate i passi ...

Maltempo - RFI : domani 2 marzo circolazione ferroviaria verso la normalità : Teleborsa, - Ulteriore miglioramento della circolazione ferroviaria da domani 2 marzo , dopo che il Maltempo continua implacabile a sferzare l'Italia. Alla luce del bollettino meteo diffuso dalla ...

Maltempo - disagi nel Pavese : scuole chiuse in 10 Comuni domani 2 Marzo : Saranno dieci i Comuni della provincia di Pavia dove domani le scuole resteranno chiuse a causa dei disagi provocati dalla neve. Si tratta di Voghera, Broni, Stradella, Pieve del Cairo, Redavalle, Santa Giuletta, Canneto Pavese, Pinarolo Po, Mezzanino e Barbianello. Per un problema all’impianto di riscaldamento delle aule, rimarrà chiuso anche il dipartimento di Economia dell’Università di Pavia. disagi alla viabilità sulle strade ...

Maltempo - ad Alba in azione il piano neve : niente scuole chiuse domani 2 Marzo : Trentatré macchine operatrici tra trattori, sabbiatori e palette per marciapiedi, più 12 spalatori e 5 coordinatori sono in azione da ieri ad Alba per pulire la neve nelle diverse zone della città a ciclo continuo. Dopo i trattamenti antigelivi fatti ieri sera dalle 21, stanotte alle 3 sono entrati in azione i mezzi spalatori della neve ed i sabbiatori per altri trattamenti antigelo. Contemporaneamente gli spalatori hanno pulito gli ...

Maltempo : a Genova scuole chiuse anche domani 2 Marzo : A Genova le scuole resteranno chiuse anche domani a seguito della nuova allerta neve emanata dalla Protezione Civile regionale. Lo ha deciso questa sera il Centro operativo comunale, anche in vista delle ulteriori nevicate attese tra la notte e la mattinata di domani. Per la giornata di venerdì è stata disposta anche la chiusura di tutti i mercati all'aperto, dei cimiteri, dei giardini e dei parchi storici comunali.

Maltempo Pesaro : alcune scuole chiuse domani 2 Marzo : A Pesaro “abbiamo deciso una riapertura parziale per domani venerdì 2 Marzo. Nidi, materne, elementari e medie saranno aperte. Le scuole superiori rimarranno invece chiuse”. Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci. “Le strade della città sono tutte transitabili e le previsioni prevedono pioggia nelle prossime ore e nella giornata di domani – spiega -. Pertanto vogliamo ridurre i disagi alle famiglie e tornare gradualmente ...

Maltempo - Siena : domani 2 Marzo niente scuole chiuse : Il Comune di Siena informa che le scuole di ogni ordine e grado comprese nel territorio comunale di Siena riapriranno regolarmente da venerdì 2 Marzo, essendo rientrata l’allerta meteo arancione per neve. Il sindaco Bruno Valentini ringrazia “le famiglie degli alunni, gli insegnanti ed il personale tecnico-amministrativo delle strutture scolastiche per la proficua collaborazione nella gestione della chiusura nella giornata di oggi, ...

Maltempo : Rfi - domani circolazione verso normalità : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Ulteriore miglioramento della circolazione ferroviaria da domani. Alla luce del bollettino meteo diffuso dalla Protezione Civile, sarà garantito il 100% dell’offerta dei treni alta velocità prevista dall’orario ufficiale delle imprese ferroviarie e l’intera offerta del trasporto regionale in gran parte delle regioni. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana in una nota. Precipitazioni nevose e ...

Maltempo : domani stop alle attività dell'Università di Bologna : Dopo le ordinanze dei sindaci sul Maltempo, domani sono sospese le attività didattiche nelle sedi dell'Università di Bologna: oltre che nel capoluogo, anche nei campus di Cesena, Forlì e Ravenna. Per il campus di Rimini si attendono le decisioni dell'autorità cittadina. Lo riferisce una nota dell'Alma Mater.

Maltempo : chiudono alcune scuole per neve in Bergamasca domani 2 Marzo : A causa delle nevicate delle ultime ore e di quelle previste per domani, in provincia di Bergamo è stata decisa la chiusura di alcune scuole. In città domani chiude l’istituto Aeronautico di via Carducci. A Val Brembilla il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole, dall’asilo nido alla scuola media nelle giornate di domani e sabato. Stesso provvedimento ma solo per domani a Solto Collina, così come per l’istituto ...

Maltempo - neve in Emilia : scuole chiuse domani 2 Marzo in molti Comuni del Bolognese : Viste le abbondanti precipitazioni in corso, nella quasi totalità dei Comuni del territorio metropolitano Bolognese, al momento 49 su 55, domani, venerdì 2 Marzo, verrà sospesa l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado e in tutti i servizi educativi. Le scuole delle zone montane erano chiuse già da oggi, 1 Marzo. Al momento è prevista la chiusura in questi Comuni: Alto Reno Terme; Anzola dell’Emilia; Argelato; ...