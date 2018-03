Maltempo | Confagricoltura | “Raccolti persi | anche le mimose dell’8 marzo” 

meteoweb.eu

: CAPITANATA - MALTEMPO, CONFAGRICOLTURA: “PERSI RACCOLTI ORTOFRUTTICOLI ED ANCHE LE MIMOSE DELL’8 MARZO” - la voce d… - princigallomich : CAPITANATA - MALTEMPO, CONFAGRICOLTURA: “PERSI RACCOLTI ORTOFRUTTICOLI ED ANCHE LE MIMOSE DELL’8 MARZO” - la voce d… - alcinx : RT @Confagricoltura: #Maltempo: 'Persi raccolti ortofrutticoli ed anche le mimose dell'8 marzo. Attenti alle speculazioni'... - Confagricoltura : #Maltempo: 'Persi raccolti ortofrutticoli ed anche le mimose dell'8 marzo. Attenti alle speculazioni'... -

(Di venerdì 2 marzo 2018)ortofrutticoli, mapiante, perse a causa dell’ondata di freddo siberiano sul nostro Paese. Ora si cominciano a contare i danni; la prima conseguenza tangibile delsarà la minore presenza di, almeno di quelle italiane ed in particolare liguri. Il gelo ha distrutto gli splendidi fiori sugli alberi”. Lo sottolinea in un comunicatoche, con una task force, sta monitorando la situazione nelle varie regioni. “Si sonoi raccolti in campo di verdure, magemme delle piante da frutto, con la conseguenza di meno prodotti estivi – osserva-. Difficoltàper gli impianti di produzioni; danni strutturali,per il vento forte, alle serre a tunnel e, per il gelo, alle condutture idriche per le stalle. Costi in aumento per il riscaldamento delle serre”. “Insomma – rileva– Burian ha ...