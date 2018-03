Maltempo | chiusi alcuni tratti dell' A1 | A13 e A14 per il gelo

Maltempo Campania : oggi e domani chiusi i musei in provincia di Benevento : Il presidente della provincia di Benevento ha disposto per oggi e domani la chiusura al pubblico delle strutture museali provinciali: “Alla base della decisione ragioni di sicurezza relativamente all’accesso alle strutture“. Il provvedimento riguarda il Museo del Sannio, Museo Arcos, Chiesa di S.Ilario a Port’Aurea, Biblioteca provinciale. L'articolo Maltempo Campania: oggi e domani chiusi i musei in provincia di ...

Maltempo Roma - 'uffici pubblici chiusi'. Prefettura : 'È fake news' - : Il prefetto della Capitale ha smentito con una nota il finto documento diffuso sul web su un fantomatico provvedimento preso dopo la nevicata: "Notizia falsa e priva di fondamento". Anche il sindaco ...

Maltempo Roma - "uffici pubblici chiusi". Prefettura : "È fake news" : Maltempo Roma, "uffici pubblici chiusi". Prefettura: "È fake news" Il prefetto della Capitale ha smentito con una nota il finto documento diffuso sul web su un fantomatico provvedimento preso dopo la nevicata: "Notizia falsa e priva di fondamento". Anche il sindaco di Napoli ha negato le voci che ...

Maltempo : domani a Roma chiusi anche parchi e cimiteri : domani a Roma saranno chiusi anche i parchi, le ville storiche e i cimiteri “fino a cessata allerta. Le due ordinanze, quella relativa alla chiusura delle scuole e dei parchi e cimiteri, sono state adottate in considerazione “dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale che confermano i rischi di neve e forti gelate”. L'articolo Maltempo: domani a Roma chiusi anche parchi e ...

Maltempo - allerta valanghe : chiusi il traforo e il valico per la Francia : Per l’alto rischio valanghe, Anas e le autorita’ francesi hanno disposto oggi pomeriggio la chiusura della statale della Val Roja, nel tratto tra Limone Piemonte e il colle di Tenda. Altissimo il rischio valanghe anche nel primo tratto in territorio francese. Chiuso anche il colle della Maddalena, sempre nel Cuneese, per una valanga che si e’ staccata nel tratto tra Argentera e il confine francese. Domani mattina era gia’ ...

Maltempo - Nord Italia sotto la neve - spiagge imbiancate in Veneto - passi alpini chiusi in Piemonte : Potrebbe essere un'ondata di gelo dalla portata storica quella che investirà la prossima settimana l'Europa e anche l'Italia, paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985. A causa dello ...

Maltempo in nord Europa : i parchi di Bruxelles rimarranno chiusi “fino a nuovo ordine” : A causa delle avverse condizioni meteo le autorità hanno reso noto che i parchi di Bruxelles rimarranno chiusi “fino a nuovo ordine“. I parchi di Bruxelles erano già stati chiusi all’inizio di questa settimana a causa del Maltempo e delle forti raffiche di vento che hanno investito tutto il nord Europa. Chiuso fino a domattina che il Bois de la Cambre. L'articolo Maltempo in nord Europa: i parchi di Bruxelles rimarranno chiusi ...

Maltempo Sardegna : a Cagliari chiusi i cimiteri e parchi per il forte vento : A causa del forte vento, in via precauzionale, il Comune di Cagliari ha chiuso al pubblico i parchi, i giardini recintati ed i cimiteri cittadini. Al cimitero di San Michele non vengono interrotte le funzioni di sepoltura già programmate per questo pomeriggio. I siti verranno riaperti con il miglioramento delle condizioni meteo. L'articolo Maltempo Sardegna: a Cagliari chiusi i cimiteri e parchi per il forte vento sembra essere il primo su Meteo ...

Maltempo Sardegna : pericolo di caduta alberi per il vento - chiusi parchi a Olbia e Cagliari : A causa del forte vento che sta spazzandola la Gallura, il sindaco di Olbia ha firmato l’ordinanza di chiusura del Parco cittadino “Fausto Noce” per il pericolo di caduta dei pioppi e degli eucaliptus. Il parco resterà chiuso fino alle 22. chiusi anche parchi, giardini recintati e cimiteri cittadini a Cagliari. L'articolo Maltempo Sardegna: pericolo di caduta alberi per il vento, chiusi parchi a Olbia e Cagliari sembra essere ...

Maltempo Olbia : pericolo di caduta alberi per il vento - chiusi il parco “Fausto Noce” : A causa del forte vento che sta spazzandola la Gallura, il sindaco di Olbia ha firmato l’ordinanza di chiusura del parco cittadino “Fausto Noce” per il pericolo di caduta dei pioppi e degli eucaliptus. Il parco resterà chiuso fino alle 22. L'articolo Maltempo Olbia: pericolo di caduta alberi per il vento, chiusi il parco “Fausto Noce” sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Usa - chiusi aeroporti New York : 21.11 Il "ciclone bomba" che da oltre 24 ore scarica neve e gelo sulla costa Est degli Usa ha indotto le autorità a chiudere l'aeroporto JFK di New York e a cancellare oltre 3.300 voli. La chiusura potrebbe continuare anche domani per i fortissimi venti che rendono pericolose le manovre di atterraggio. Al La Guardia è stato annullato il 90% dei voli e a Newark cancellati 887 voli. In totale sono 27.000 i voli annullati per il "ciclone bomba" ...

Maltempo Sicilia - forte vento nel Catanese : danni e pali abbattuti - chiusi parchi e cimiteri : Maltempo e forte vento oggi in Sicilia, in particolare nel Catanese dove si sono registrati ingenti danni. Ad Acireale (Catania) sono stati abbattuti quattro pali dell’illuminazione pubblica: in corso Italia, in piazza Francesco Patane’ e nelle frazioni di Pennisi e Capo Mulini. In quest’ultima frazione e’ anche caduto un grosso albero. Lo rende noto un comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune, aggiungendo che le ...

Maltempo Palermo : forte vento - chiusi tutti i giardini comunali : A causa del forte vento che soffia su Palermo, oggi pomeriggio è stata disposta la chiusura di tutti i giardini comunali. Annullata anche la prevista visita dei cittadini al Presepe vivente a Villa Niscemi che era in programma fino alle ore 22. Il Presepe potrà essere visitato domani a partire dalle ore 18. L'articolo Maltempo Palermo: forte vento, chiusi tutti i giardini comunali sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo. Frana in Friuli - impianti sci chiusi nel torinese. Disagi nei collegamenti con le isole : Danni sono stai segnalati in Calabria e in Sicilia. Le nevicate intanto stanno concedendo una tregua a Cortina d'Ampezzo e larga parte della montagna bellunese: le precipitazioni più abbondanti a Sappada