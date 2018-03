Maltempo | chiusi alcuni tratti autostrade Stop treni zona Genova e Parma-La Spezia

Maltempo : stop treni zona Genova e Parma-La Spezia. Chiusi alcuni tratti autostrade : RFI: 'Ghiacciate le linee di alimentazione elettrica dei convogli'. L'autostrada A1 chiusa da Milano a Bologna, sbarramenti anche sull'A13 e A14. In Europa sale a 55 il bilancio dei morti - Il ...

Maltempo - neve e ghiaccio : Viabilità Italia - chiusi alcuni tratti dell’A1 : Continua il monitoraggio delle condizioni meteo e della circolazione stradale sulla rete viaria principale da parte di Viabilità Italia. Sta nevicando intensamente sulla A7 tra bivio Diramazione Predosa-Bettole e bivio A12, nonché in A26 dei Trafori tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Bivio Diramazione Predosa-Bettole. Sono in atto deboli nevicate sulle seguenti autostrade: – A26 dei Trafori tra Diramazione Predosa-Bettole e Bivio A21 ...

Maltempo - RFI : stop treni zona Genova e Parma-La Spezia. Chiusi alcuni tratti autostrade : Ghiacciate le linee di alimentazione elettrica. Sulle autostrade lo sbarramento riguarda l'A13, A14 e A1 - Circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e ...

Maltempo - chiusi alcuni tratti dell'A1 - A13 e A14 per il gelo : Viabilità in titl a causa del gelo. Il fenomeno delle piogge gelate sta interessando vari tratti autostradali: alcuni dei quali sono stati chiusi al traffico, altri sui quali la società autostrade ...

Maltempo Campania : oggi e domani chiusi i musei in provincia di Benevento : Il presidente della provincia di Benevento ha disposto per oggi e domani la chiusura al pubblico delle strutture museali provinciali: “Alla base della decisione ragioni di sicurezza relativamente all’accesso alle strutture“. Il provvedimento riguarda il Museo del Sannio, Museo Arcos, Chiesa di S.Ilario a Port’Aurea, Biblioteca provinciale. L'articolo Maltempo Campania: oggi e domani chiusi i musei in provincia di ...

Maltempo Roma - 'uffici pubblici chiusi'. Prefettura : 'È fake news' - : Il prefetto della Capitale ha smentito con una nota il finto documento diffuso sul web su un fantomatico provvedimento preso dopo la nevicata: "Notizia falsa e priva di fondamento". Anche il sindaco ...

Maltempo Roma - "uffici pubblici chiusi". Prefettura : "È fake news" : Maltempo Roma, "uffici pubblici chiusi". Prefettura: "È fake news" Il prefetto della Capitale ha smentito con una nota il finto documento diffuso sul web su un fantomatico provvedimento preso dopo la nevicata: "Notizia falsa e priva di fondamento". Anche il sindaco di Napoli ha negato le voci che ...

Maltempo : domani a Roma chiusi anche parchi e cimiteri : domani a Roma saranno chiusi anche i parchi, le ville storiche e i cimiteri “fino a cessata allerta. Le due ordinanze, quella relativa alla chiusura delle scuole e dei parchi e cimiteri, sono state adottate in considerazione “dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale che confermano i rischi di neve e forti gelate”. L'articolo Maltempo: domani a Roma chiusi anche parchi e ...

Maltempo - allerta valanghe : chiusi il traforo e il valico per la Francia : Per l’alto rischio valanghe, Anas e le autorita’ francesi hanno disposto oggi pomeriggio la chiusura della statale della Val Roja, nel tratto tra Limone Piemonte e il colle di Tenda. Altissimo il rischio valanghe anche nel primo tratto in territorio francese. Chiuso anche il colle della Maddalena, sempre nel Cuneese, per una valanga che si e’ staccata nel tratto tra Argentera e il confine francese. Domani mattina era gia’ ...