Maltempo - allerta gelicidio : A12 chiusa per ghiaccio - code sulla Aurelia : Numerosi automobilisti e camionisti sono bloccati ormai da ore lungo la via Aurelia sul passo del Bracco, nello Spezzino, a causa del ghiaccio che si e’ formato sulla strada per il gelicidio, dopo una giornata di nevicate intense e temperature sotto zero. A complicare la situazione anche un mezzo pesante che e’ finito di traverso contribuendo al blocco del traffico. Automobilisti e camionisti si erano trovati costretti a percorrere ...

Maltempo - chiusa A12 per ghiaccio. Lunghe code sull'Aurelia : Emergenza nella tarda serata di giovedì nel tratto spezzino dell'autostrada Genova-Livorno. Molti mezzi bloccati sul passo del Bracco. A complicare la...

Maltempo - Italia sotto la neve - chiusa l'A1 per ghiaccio : scuole chiuse in Toscana - Umbria ed Emilia Romagna : Continua a nevicare in gran parte d'Italia. Anche Milano si è risvegliata stamani imbiancata da una coltre di neve di un paio di centimetri che, allo stato, non sta provocato particolari disagi all'...

Maltempo e neve a Roma : domani chiusa l’area archeologica di Ostia antica : A causa di Maltempo e neve la direzione del parco archeologico di Ostia antica ha disposto per domani la chiusura al pubblico. La chiusura del parco Archeologico è conseguente al ghiaccio che potrebbe formarsi e per gli alberi carichi di neve. “Anche sotto il manto candido Ostia antica e’ bellissima; ma passeggiare sul ghiaccio e sotto alberi carichi di neve puo’ presentare rischi“. L'articolo Maltempo e neve a Roma: ...

Maltempo Toscana - neve e freddo per l’arrivo del Burian : chiusa la strada del Monte Serra : Burian ha portato la neve sul Monte Serra nel Pisano e temperature sensibilmente piu’ rigide su tutto il territorio, con un calo secco di oltre 10 gradi rispetto a ieri. Alle ore 13 a Pisa il termometro segnava 3 gradi rispetto ai 16 del giorno prima. Il Comune di Calci per la presenza di neve sull’asfalto ha deciso la chiusura della strada a Tre Colli, in quota al Monte Serra, mentre i mezzi spargisale e spazzaneve del sistema ...

Maltempo Calabria : chiusa la SS107 in provincia di Cosenza : A causa di alberi caduti sulla carreggiata per il Maltempo, Anas rende noto che la SS107 “Silana Crotonese” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in località San Fili, in provincia di Cosenza. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria tra lo svincolo di Palombara e lo svincolo di San Fili. Riaperta la SS18 “Tirrenia inferiore” che questa mattina è rimasta temporaneamente chiusa in provincia di Vibo ...

Maltempo Calabria - forti piogge nel Vibonese : chiusa la SS18 : E’ chiusa, a causa delle forti piogge in corso, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 tirrenica, tra le uscite per Candidoni e San Calogero, nel Vibonese, dove si è registrato l’allagamento del piano viabile. Il traffico, comunica l’Anas, e’ deviato sulla viabilita’ secondaria con indicazioni sul posto. Sulla strada statale 182 “delle Serre Calabre”, inoltre, il transito e’ consentito a ...

Maltempo Firenze : rischio slavine - chiusa la SP77 dell’Alpe di Casaglia : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che sono previste per oggi e domani deboli nevicate fino a quote collinari nei comuni dell’Alto Mugello. La Sp 477 – dell’Alpe di Casaglia (Palazzuolo sul Senio) – è attualmente chiusa dal km 7+000 al km 12+400 per rischio slavine. “Nei prossimi giorni – si spiega in una nota – è atteso un deciso calo termico, si invitano tutti i ...

Maltempo Calabria : chiusa una parte della statale 107 “Silana Crotonese” : Proseguono i lavori per la messa in sicurezza del versante interessato da un frana sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, a Paola, anche con la presenza di rocciatori per gli interventi di bonifica della pendice rocciosa. La riapertura del tratto è prevista per le 22 di questa sera, al termine delle operazioni, con disposizione del transito a senso unico alternato regolato da semaforo. Lo rende noto l’Anas. La frana ha ...

Maltempo Calabria : resta chiusa la SS107 Silana-Crotonese : La circolazione è al momento interrotta sulla SS107 Silana-Crotonese, nei pressi di Paola (Cosenza), a causa di una frana che ha interessato, ieri sera, un costone roccioso: sul posto i tecnici dell’Anas e della protezione civile regionale. Al momento i mezzi vengono deviati sull’autostrada A2 o sulla strada delle Terme. Numerosi i disagi per i viaggiatori e i pendolari. L'articolo Maltempo Calabria: resta chiusa la SS107 ...

Maltempo : A26 chiusa per neve ai tir tra Novi e Genova : A causa della forte nevicata che sta interessando l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce l’autostrada è stata chiusa ai mezzi pesanti e alle auto sprovviste di catene e pneumatici da neve fra i caselli di Genova Pra’ e la bretella Bettole Predosa. Il traffico pesante viene deviato verso Savona (per chi sale verso Alessandria) o sulla A7 Genova-Milano all’altezza della bretelle Bettole Predosa, per chi scende verso la ...

Maltempo Lazio : soppressi collegamenti con le isole Pontine - Appia chiusa per alberi sulla carreggiata : A causa delle condizioni meteo avverse, oggi non saranno effettuate le corse Laziomar Formia-Ponza delle 09.00, Ponza-Formia delle 16.00 e Ventotene-Formia delle 15. Inoltre, su richiesta del comune di Ponza, la corsa Formia-Ponza delle 14.30 di domani sarà effettuata via Ventotene. Questa mattina erano state soppresse anche le corse Ventotene-Formia delle 6,45 e Formia-Ventotene delle 9.15, Ponza-Formia delle 7.45 e Formia-Ponza delle 9. Sempre ...