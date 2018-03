Maltempo | autostrade chiuse in Emilia Romagna a causa del gelo Stop anche ai treni tra

Maltempo - pioggia gelata sull'Emilia Romagna : chiusi diversi tratti di autostrade : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Maltempo : autostrade bloccate in Emilia per il gelicidio - treni fermi al Nord. Centinaia di scuole chiuse : Per il gelicidio blocchi in mattinata sulla A1, A13, A14 e nel raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio. Un tir si rovescia sull’Aurelia in Liguria: traffico fermo. bloccate elementari, medie, superiori e università in Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lombardia

Maltempo - pioggia gelata sull'Emilia Romagna : chiusi diversi tratti di autostrade : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna, a causa del fenomeno della pioggia gelata. Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il...

Maltempo : chiuse in più punti autostrade Emilia Romagna : Sono stati chiusi al traffico questa mattina alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna , a causa del fenomeno della pioggia gelata . Le chiusure riguardano le autostrade A1, A13, A14 ed il ...

Maltempo : autostrade bloccate in Emilia - Aurelia nel caos in Liguria. Scuole chiuse al Nord e al Centro : Per il gelicidio blocchi in mattinata sulla A1, A13, A14 e nel raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio. Un tir si rovescia sull’Aurelia in Liguria: traffico fermo. bloccate elementari, medie, superiori e università in Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lombardia

Maltempo - neve e pioggia gelata : Milano imbiancata - autostrade chiuse in Emilia-Romagna [LIVE] : Nuovo giorno alle prese con neve e gelicidio, con conseguenti disagi sulle strade italiane: ecco il punto della situazione, con aggiornamenti LIVE. neve a Milano Una nevicata molto leggera sta imbiancando Milano, senza determinare disagi sulle strade. La circolazione è regolare ovunque, anche per i mezzi pubblici, e solo sull’A7, nel Pavese, sta nevicando più intensamente. In città, la nevicata è molto debole e le temperature attorno a ...

Maltempo - oggi ancora neve al nord : rischio gelicidio sulle autostrade : ancora neve al nord e tempo instabile al centro-sud. Dopo la neve il pericolo ora è il gelicidio, già in atto in alcune zone del Centro e in Romagna. sulle autostrade si segnalano molti disagi....

Maltempo : neve e pioggia gelata sulle Autostrade - chiusa l’A12 : Autostrade per l’Italia rende noto che sono in atto deboli nevicate nelle seguenti Autostrade: – A26 dei Trafori tra il Bivio per la A10 Genova-Savona e Bivio A21 Torino-Brescia – A7 Milano-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto – A10 Genova-Savona tra Genova Prà e Savona. pioggia gelata in atto, prestare attenzione su: – A1 Direttissima l’intero tratto – A1 Panoramica tra Rioveggio e ...

Maltempo - treni e voli cancellati/ Ultime notizie Trenord - autostrade e aeroporti : Orio ritardi fino a 2 ore : Maltempo, treni e aerei cancellati e in ritardo. Ultime notizie trenitalia e Trenord: la mappa dei disagi, caos nei trasporti da Milano a Bologna e Firenze. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Maltempo - Autostrade : tratto Bari-Taranto mai chiuso - filtraggio per i mezzi pesanti : Da quanto si apprende dalla società Autostrade per l’Italia il tratto della A14 tra Bari e Taranto “non è mai stato chiuso al traffico”, a causa della neve. Viene solo effettuato un filtraggio dei mezzi pesanti teso a verificare la dotazione a bordo di catene, in modo da affrontare l’eventuale presenza di neve e strade ghiacciate. L'articolo Maltempo, Autostrade: tratto Bari-Taranto mai chiuso, filtraggio per i mezzi ...

Maltempo su autostrade A24-A25 - fermo dei mezzi superiori alle 7 - 5 tonnellate su tutta la rete : L'Aquila - In previsione del brusco crollo delle temperature e in attesa di possibili nevicate, come stabilito dal Piano Neve Operativo, le Prefetture territorialmente competenti, d’intesa con la Polizia Stradale e Strada dei Parchi, hanno disposto il divieto di circolazione per i veicoli e i complessi di veicoli commerciali di massa superiore alle 7,5 tonnellate a pieno carico su tutta la rete autostradale A24-A25. Il blocco avrà ...

Maltempo Campania : disagi sulle autostrade - tir bloccati : disagi sulle autostrade della Campania a causa del Maltempo: camion fermi sull’autostrada A2 all’altezza di Fisciano, e problemi anche nell’area dello svincolo di Mercato San Severino, sempre nel Salernitano. Nel Casertano a Mignano Montelungo tir bloccati dal ghiaccio. Le precipitazioni nevose hanno interessato anche zone a 3-400 metri di altezza e in pianura. Regolari i collegamenti dallo scalo aereo di Capodichino a Napoli, ...

Maltempo - allerta Burian : neve e vento forte nell’Alessandrino - anche le autostrade imbiancate : Mezzi spargisale su tutte le autostrade del Piemonte. Nel sud del Piemonte neve sulla A21 Torino-Piacenza fino a Broni, nel Pavese; imbiancata la A26 Genova-Gravellona Toce, sulla diramazione ‘Predosa-Bettole’ e nel tratto Ovada-Masone (Genova). “Le strade – spiegano dai centralini della polizia stradale di Alessandria – sono comunque percorribili, senza particolari criticità”. Nessuna richiesta di intervento ...

Maltempo - in arrivo Burian. Autostrade : "Evitare spostamenti in zone a rischio" : Previste nevicate fino a quote di pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni del Paese