' Mai più vaffasto impazzendo' | scopri chi ha detto ciò

Marevivo : Mai più cannucce di plastica - 500 anni per smaltirle - : L'organizzazione ambientalista, in prima linea contro le microplastiche che inquinano i nostri mari, lancia l'allarme per sensibilizzare i consumatori: "In tutto il mondo se ne consumano un miliardo al giorno" - LO SPECIALE

M5S : Ciancio - Di Maio sa di diritto costituzionale più dei luminari da tastiera : Palermo, 1 mar. (AdnKronos) – “Ai luminari da tastiera. Che vi piaccia o no, Luigi Di Maio ne sa molto più di diritto costituzionale di tutti i “luminari” da tastiera che ho visto in questi giorni. Pure laureati”. Così, sui social Gianina Ciancio, deputata all’Ars del M5S. “Mi fanno ridere tutti quelli che oggi si ergono a professoroni e costituzionalisti sulla vicenda della squadra di governo presentata ...

Elezioni : Di Maio - dopo presentazione ministri successo più vicino : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “dopo la presentazione di questa squadra” di ministri “sento che il risultato di governare da soli il Paese sia molto vicino”. Lo ha affermato il candidato premier M5S Luigi Di Maio, ospite di Rtl 102.5. L'articolo Elezioni: Di Maio, dopo presentazione ministri successo più vicino sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ferrovie - Mazzoncini annuncia investimenti su rete e promette : Mai più stato emergenza : Teleborsa, - L'ondata di maltempo , che ha messo in ginocchio l'Italia per due giorni, continua a produrre i suoi effetti sulla circolazione ferroviaria nel centro-Sud dell'Italia. Lo stato di ...

Ferrovie - Mazzoncini annuncia investimenti su rete e promette : "Mai più stato emergenza" : L'ondata di maltempo , che ha messo in ginocchio l'Italia per due giorni, continua a produrre i suoi effetti sulla circolazione ferroviaria nel centro-Sud dell'Italia. Lo stato di emergenza protratta ...

Ancora forti disagi per il traffico Ferroviario. Delrio : 'non deve Mai più accadare' : Restano Ancora forti i disagi sulla rete ferroviaria per l'ondata di gelo che ha investito l'italia. Per oggi garantiti l'80% dei treni ad alta velocita'. La rete ferroviaria italiana promette ...

Elezioni - Bersani : “Di Maio? Somiglia più ad Andreotti che a me. Renzi? Imbroglia sulla legge elettorale” : “Forse Di Maio come profilo asSomiglia più ad Andreotti che a me”. Così a Otto e Mezzo (La7) il candidato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, commenta un servizio di Paolo Pagliaro che accostava l’ex segretario Pd a Luigi Di Maio. E ribadisce: “Noi parleremo con il M5S. Boldrini? Non c’è alcuna discussione, lei anticipa semplicemente il fatto che non ne vede le condizioni, ma non dice che non dev’esserci dialogo. Ci parleremo ovviamente. ...

Trasporti nel caos per la neve - Delrio : 'Mai più fatti simili' : 'Mai più fatti simili'. Lo afferma il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, nella nota che annuncia la predisposizione di un piano da parte di Fs, richiesto dallo stesso ministro 'a seguito dei ...

Delrio bacchetta le Ferrovie : 'Mai più disagi per il maltempo' : Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, a seguito dei fortissimi ritardi registrati nel nodo ferroviario della capitale e nel Centro-Nord del Paese per le nevicate di lunedì ...

Berlusconi : "Mai più casi Embraco grazie a flat tax" : 'La flat tax è la colonna portante del nostro programma'. Intervistato da Studio Aperto , Silvio Berlusconi difende la riforma fiscale, cavallo di battaglia di Forza Italia in vista delle elezioni ...

Berlusconi : Mai più casi Embraco grazie a flat tax : "La flat tax è la colonna portante del nostro programma". Intervistato da Studio Aperto, Silvio Berlusconi difende la riforma fiscale, cavallo di battaglia di Forza Italia in vista delle elezioni Politiche. "Renzi dice che è come Babbo Natale? Gli rispondo hai ragione perché porta doni a tutti a partire dai più deboli", spiega il Cavaliere, "Inoltre con una tassa strutturata così mai più ...

Finge laurea in legge - sindaca Pd ammette : 'Non ho Mai avuto il coraggio di dire ai miei genitori che non ce la facevo più' : Dagli anni Novanta per tutti è una dottoressa in legge. Ma ormai Giamila Carli , attuale sindaca di Santa Luce, fazione Pd, è stata smascherata. A raccontare la sua storia Il Tirreno : Raggiunta dai ...