Macedonia | via ' Alessandro Magno' dai cartelli su autostrada

EuroBasket Women 2019 Qualifiers : Pavia in festa per le Azzurre - Italia-Macedonia 93-33 - Zandalasini 21 - : LA CRONACA - La partita si risolve già nel primo quarto. Il quintetto di partenza, come in Svezia, è composto da Francesca Dotto, Sottana, Zandalasini, Cinili e Andre e immediatamente le Azzurre ...