M5S METTE IN PIAZZA LA VOGLIA DI GOVERNO | di G Cerami

Candidati M5S "sfiduciati" da Di Maio : rinuncia impossibile - difficile anche dimettersi : Rimborsi non restituiti, Candidati iscritti a logge massoniche, beghe giudiziarie: sulle liste elettorali del Movimento 5 stelle si è detto e scritto tanto, e per disinnescare quella che appariva una bomba ad orologeria in...

ROBERTO DE LUCA SI DIMETTE DA ASSESSORE/ Campania - appalti rifiuti : De Magistris e M5S - "ora via il padre" : ROBERTO De LUCA si è dimesso da ASSESSORE Bilancio a Salerno: ultime notizie sugli appalti rifiuti in Campania. Di Maio attacca il figlio del Governatore, caos Pd

Giulia Sarti - foto hot e rimborsi M5S truccati/ "Pronta a dimettermi dalla Camera se espulsa" : Giulia Sarti si autosospende, 'pronta dimettermi dalla Camera se eletta': caos Rimborsopoli M5s e foto hot in rete. Controdenuncia dell'ex fidanzato.

Rimborsopoli M5S - Buccarella ammette : "3mila euro al mese non bastavano per fare il parlamentare" : L'avvocato salentino è tra i 10 esponenti del movimento accusati di aver revocato i bonifici per restituire parte dello stipendio. In un lettera denuncia:...

Restituzioni M5S - Grillo : “Ci sono rimasto male”. E ai 10 accusati regala un libro : “Come smettere di fare schifo” : “In fondo abbiamo donato 23 invece di 24. Ma dovete capire che queste dieci, dodici persone, chi sono non lo so, hanno una malattia che si chiama Sindrome compulsiva di donazione retroattiva ed io la conosco bene questa sindrome perché colpisce anche molti genovesi.Ci siamo rimasti male, voglio dire, anche io ci sono rimasto male, tanti attivisti ci sono rimasti male, vorrebbero andare sotto casa di questi e far casino, lasciate ...

M5S : Marcucci - anche Borrelli si dimette - 5 Stelle vicini a titoli di coda : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Liti, bugie, bonifici revocati, epurazioni. Il caso Rimborsopoli sta dilaniando i Cinque Stelle. Oggi si dimette dal M5S il parlamentare europeo David Borrelli, molto vicino a Grillo, ed uno dei tre soci fondatori della piattaforma Rousseau. Siamo molto vicini ai titoli di coda”. Lo afferma il senatore Pd, Andrea Marcucci. L'articolo M5S: Marcucci, anche Borrelli si dimette, 5 Stelle vicini a ...

Falsi rimborsi M5S - i bonifici fatti e annullati : ammanco di oltre un milione. Il senatore Buccarella ammette : La denuncia delle «Iene»: bonifici pubblicati sul sito e poi annullati. Coinvolti capilista nelle Marche e in Piemonte. Di Maio: «Vanno espulsi. Le mele marce le trovo e metto fuori». Loro restituiscono l’ammanco e annunciano: «Se eletti rinunceremo a posto»

M5S - Di Maio promette verifiche sugli stipendi dei suoi parlamentari. A liste chiuse : Di Maio però dice che 'è ridicolo che si parli di caso quando il vero caso è che c'è un'unica forza politica in Italia che taglia gli stipendi ai propri parlamentari e li investe in forme di lavoro ...

Tre candidati M5S già pronti a dimettersi se eletti : ecco perché non sarà facile Video : Mancano ancora oltre tre settimane alle #Elezioni politiche del 4 marzo, ma ci sono gia' alcuni candidati che hanno espresso la propria intenzione di dimettersi immediatamente dopo l'insediamento delle nuove Camere. Stiamo parlando in particolare di tre esponenti del #M5S, tra i quali due parlamentari uscenti. Vediamo meglio di chi stiamo parlando, quali sono le motivazioni di tale scelta e come mai alla resa dei conti non sara' facile per loro ...

M5S - rimborsi Martelli e Cecconi lasciano/ Rinunciano al seggio : se eletti si dimetteranno : M5S, caso rimborsi: dopo Emanuele Dessì, anche il senatore Martelli e il deputato Cecconi fanno un passo indietro per caso versamenti a fondo microcredito

'Mai con M5S'. Renzi chiude a intese post-voto. Promette 80 euro a partite Iva e famiglie e misure sugli affitti 'alla Zapatero' : Ad ogni modo, particolarmente qui, alla Città dell'altra economia, Prodi è il federatore di centrosinistra, titolo che tutti possono rivendicare, almeno a parole, tranne i Liberi e uguali usciti un ...

