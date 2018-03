M5S - Di Maio chiude la campagna a piazza del Popolo con Grillo : "Lunedì finisce era opposizione : è ora di governare" : «Nel 2013 siamo entrati in Parlamento da opposizione, stasera quell'era finisce, inizia quella del governo». Il rush finale del M5S al voto arriva da Luigi Di Maio e in una piazza del...

Elezioni - Di Maio : “Dopo il Governo M5S ecco il nostro primo decreto : via vitalizi - stipendi dei parlamentari e sprechi” : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha presentato il “primo decreto legge del primo Cdm, se domenica ci darete la maggioranza. Un decreto in tre punti: al primo c’è il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, al secondo l’abolizione dei vitalizi e al terzo il taglio di 30 miliardi di sprechi” per dare quei soldi “alle famiglie con figli e ai pensionati. Bastano 20 minuti di Cdm per ...

M5S - la chiusura della campagna a Roma. Sul palco Grillo - Casaleggio e Di Maio : L’evento di chiusura della campagna elettorale M5S è partito intorno alle 18.30 nella centralissima piazza del Popolo a Roma. Apre l’evento la sindaca della Capitale Virginia Raggi. Subito dopo, Davide Casaleggio, quindi il candidato premier e capo politico del Movimento Luigi Di Maio, che chiamerà sul palco, a scaldare la piazza, alcuni tra i volti più noti del Movimento, tra questi Alessandro Di Battista e Paola Taverna. La chiusura sarà ...

LISTA MINISTRI M5S - GOVERNO DI MAIO/ Elezioni - 17 nomi presentati a Grillo : "altri partiti parlino con noi" : LISTA MINISTRI M5s, GOVERNO Di MAIO: i 17 nomi presentati a Beppe Grillo. Andrea Roventini all'Economia, Giannetakis agli Interni, Bonafede Giustizia.

Elezioni : Di Maio - o parlano con M5S o legislatura non parte : Roma, 2 mar. (AdnKronos) – “Vedendo la fine che ha fatto Bersani abbiamo avuto ragione a non fidarci. Lui non governava il suo partito, tant’è che poi è arrivato Renzi e si è preso tutto. Noi la fiducia non gliel’abbiamo data non perché non ci dava un ministero, ma perché non ci fidavamo. Adesso abbiamo un’altra prospettiva, il meccanismo è inverso: o questi signori vengono a parlare con noi per fare un governo o la ...