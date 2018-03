Lunedì sarà tempo di firme | così nasce il centro sportivo

Uomini e Donne - oggi - Lunedì 26 febbraio - trono classico : Paolo e Angela in studio - Sara ritorna da Lorenzo : Prima parte del trono classico con le esterne di Nilufar e Sara. Ospiti l'ex tronista Paolo Crivellin e Angela Caloisi.

Domani - Lunedì 26 febbraio - tutte le scuole di Roma saranno chiuse per via del brutto tempo : Domani, lunedì 26 febbraio, le scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nidi) saranno chiuse a Roma per via del brutto tempo previsto: lo ha comunicato una nota del Campidoglio. In questi giorni in Italia è arrivato Buran, The post Domani, lunedì 26 febbraio, tutte le scuole di Roma saranno chiuse per via del brutto tempo appeared first on Il Post.

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (Lunedì 19 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : L’Italia non ha speranza di medaglie nella giornata di lunedì 19 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il quartetto di curling si gioca il tutto per tutto contro la Corea del Sud, Nenzi sarà impegnato sui 500m di speed skating. Di seguito il calendario, il programma dettagliato, gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle gare di lunedì 19 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (Lunedì 12 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : saranno ben 21 gli italiani in gara nella giornata di lunedì 12 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo carte davvero molto importanti. Si parte a razzo con il gigante femminile: siamo nelle mani di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Manuela Moelgg. Nel team event di pattinaggio artistico siamo in lotta per una medaglia: tutti con Carolina Kostner che proverà a trascinare la squadra completata da Matteo ...

Assemblea Lunedì 5 per diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - sarà MediaPro o nuovo bando : È convocata per lunedì prossimo l'Assemblea della Lega Serie A chiamata a decidere sulla vendita dei diritti tv del campionato per il triennio 2018/21. All'ordine del giorno c'è infatti l'esito della trattativa privata per il Pacchetto Global (tutte le 380 partite del campionato) con gli spagnoli di MediaPro, unico soggetto a partecipare al bando per intermediari indipendenti con un'offerta iniziale di 950 milioni di euro ...

Rifiuti - M5S corre ai ripari : 'Lunedì la città sarà pulita' : Emergenza Rifiuti, cambia ancora una volta lo scenario e si allontana sempre di più la soluzione Abruzzo dopo essere naufragata quella dell'Emilia Romagna a suon di polemiche e accuse reciproche tra ...

Isola dei Famosi 2018/ Concorrenti : Lunedì 8 gennaio parte #SarannoIsolani - conduce Barù : Isola dei Famosi 2018, Concorrenti: Alessia Mancini, Nadia Rinaldi e Bianca Atzei naufraghe ufficiali. Cristina Chiabotto dice no al reality di canale 5.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:01:00 GMT)