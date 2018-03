Luigi Capasso aveva pianificato la strage | 5 lettere d' addio e soldi per il funerali

Luigi Capasso non ha detto che Alessia e Martina erano già morte : Premeditazione o lucida follia? Per ben 9 ore il sottufficiale napoletano ha finto (o forse aveva rimosso) che le bambine

"Lascia le tue figlie - consegnati". Anche sui social il tentativo di fermare Luigi Capasso : I social come luogo di trattativa, di preghiera, di estrema ratio per farlo desistere dal suo intento omicida e infine come luogo d'insulto. La pagina facebook di Luigi Capasso, il carabiniere che ha sparato alla moglie, ucciso le figlie e si è suicidato, è invasa di commenti che hanno occupato la timeline per tutte le ore della trattativa.Seguendo le notizie dei tg, gli utenti di fb hanno commentato le foto che comparivano sul ...