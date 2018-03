Lobby armi punisce Delta | legge cancella sgravi fiscali

Usa - Trump a sorpresa sulla Lobby delle armi : 'Legge bipartisan'. Walmart vieta la vendita agli under 21 : Dopo la sparatoria del 14 febbraio alla Parkland High School in Florida, dove sono morte 17 persone, l'azienda ha rivisto la sua politica in questo settore e ha 'deciso di alzare il limite di età per ...

Usa - Trump a sorpresa sulla Lobby delle armi : 'Legge bipartisan'. Walmart vieta la vendita agli under 21 : Dopo la sparatoria del 14 febbraio alla Parkland High School in Florida, dove sono morte 17 persone, l'azienda ha rivisto la sua politica in questo settore e ha 'deciso di alzare il limite di età per ...

Le aziende Usa scaricano la Lobby delle armi - fuga dalla Nra : Amazon, Symantec, colossi dell'autonoleggio, banche, assicurazioni, compagnie aeree: è partito il boicottaggio dopo la strage in Florida

Con l'hashtag #boycottNRA le aziende Usa scaricano la Lobby delle armi : La Nra, l'associazione americana che sostiene il diritto di armarsi, comincia a perdere colpi. Il recente massacro alla Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, ha suscitato un ampio ...